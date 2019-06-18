上海电视节白玉兰奖出炉 啊哈娱乐佳作《刺客伍六七》入围最佳动画

《刺客伍六七》获得上海电视节白玉兰奖最佳动画片与最佳动画剧本双项提名

6月14日，在第25届上海电视节进入收尾阶段，在动画领域，国产人气动画佳作《刺客伍六七》成功入围白玉兰最佳动画。白玉兰奖创办于1986年，经过30多年的品牌打造，已经成为在亚洲规模最大、最有影响力的电视行业大奖，在业界有着广泛的声誉和影响力。也正因此本届电视节汇聚了陈坤、王凯、倪大红、蒋雯丽、姚晨、赵丽颖等人气演员，参赛的电视剧作品《大江大河》《都挺好》《知否知否应是绿肥红瘦》等也都是国人耳熟能详的荧幕佳作。

《刺客伍六七》入围上海电视节白玉兰奖动画片竞赛单元

今年的白玉兰奖动画竞赛单元，有来自中、英、法、日、俄等全球多个国家的上千部优秀作品参赛角逐，其中，国产原创动画《刺客伍六七》以其独特的风格在激烈的动画竞赛单元较量中成功入围，获得白玉兰奖最近动画片与最佳动画剧本双项提名，继在观众中取得良好口碑之后，又获得了行业认可，也为全国动画从业者打了一剂强心针。据了解，《刺客伍六七》由啊哈娱乐和小疯映画联合出品，去年第一季面世之后，即成为唯一入围具有”动画奥斯卡”之称的2018法国昂西国际动画电影节主竞赛单元的中国动画作品。

《刺客伍六七》获得上海电视节白玉兰奖最佳动画片与最佳动画剧本双项提名

据了解，《刺客伍六七》全篇以主人公伍六七寻找失去的记忆为故事主线，配合角色之间的爱恨情仇组成的支线贯穿始终。通过讲述主人公在帮助别人和寻找自我的过程中，认识不同的人，与不同角色之间发生的有趣的，最终用爱化解仇恨与偏见的故事，想带给观众欢乐的同时表达对生活的热爱，爱与包容可以化解一切的故事。《刺客伍六七》第一季自18年4月份上线，以来连连收获优良口碑，截止2019年1月，《刺客伍六七》在网络平台总共收获了超过4.5亿次的点击量，B站评分9.9分，在国产动画评分中位列第一;而在豆瓣上也收获了8.9的高分成绩。不少粉丝表示，”清新脱俗、有笑有泪，好看得出乎意料”。而在本月，随着《刺客伍六七》第二季宣传片的正式上线，预示着备受期待的续作将继续在今年登录各大视频平台。

《刺客伍六七》制片人邹沙沙表示，”《刺客伍六七》从诞生之时就想做有温度的内容，随着如今80、90后开始成为主流的消费人群，在国内动画也变成了社会主流视野的欣赏艺术，有着越来越广泛的受众。在这种前提下，啊哈娱乐希望借助动画的形式，去传递一种正面、美好的理念，让大家去重新审视那个叫”梦想”或是”信念”的东西”。作为动画导演，何小疯在谈及《刺客伍六七》的阶段性成绩时表示，伍六七能取得现在的成绩，要感谢每个曾经给予项目鼓励与帮助的人。能坚持做动画是件很快乐的事，希望伍六七的故事能带给更多人快乐和爱。他认为，”伍六七”作为一个刺客，却从未刺杀成功过，因为他发现在这个过程中，有更重要的事需要做。而《刺客伍六七》在被大家认可的同时，也折射出了当代年轻人其实个性里包含着的对爱与和平的追求，”爱才能让世界更加美好。”

《刺客伍六七》剧照





伍六七的独特魅力吸引了各个领域的品牌关注，在跨界赋能上，《刺客伍六七》也获得了众多领域的青睐，18年12月，天仪研究院的商业卫星搭载伍六七的形象升上太空，成为了全球第一支飞向太空的动画形象，助力航天领域获得更多年轻人的关注;今年又携手网易旗下游戏《非人学园》重磅联动，预计在夏天上线。在谈及啊哈娱乐对《刺客伍六七》项目未来的规划时，邹沙沙表示：”啊哈娱乐一直以来坚持尊重内容创作的基本规律，持续为观众产出优质内容。未来，将通过搭建系统的运营体系，拓展多种版权衍生可能，实现一源多用，推动如电影、网剧、游戏等多类型内容的开发。”

据悉，《刺客伍六七》的第二季正在紧张的制作中，很快将与粉丝见面。

【啊哈娱乐介绍】

啊哈娱乐创立于2014年，是一家以优质原创IP内容、产品及运营为核心的创新型娱乐集团。啊哈娱乐坚持整合化、可持续化和全球化的IP内容创作及商业运营模式，业务覆盖动漫、真人影视、手游、衍生商品等。

公司参与企划、创作、出品、发行的作品有：《刺客伍六七》、《前任3：再见前任》、《你好，之华》、《绝世高手》、《王牌御史》、《暴走刑警》、《定军山》、《三八线》等。啊哈娱乐始终坚持”内容的生态，人才的平台”的核心价值理念，汇聚全球众多顶级人才，并与多家国际知名品牌开展合作。

啊哈娱乐由徐小平创办的真格基金、昆仑万维董事长周亚辉、永桐资本张永康联合领投。总部位于北京，在上海、广州、深圳、香港设有办公室。啊哈娱乐正加速推进和打造中国最具影响力的泛娱乐垂直整合生态平台。