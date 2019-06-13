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埼玉老师与众英雄现西二旗地铁站，《一拳超人》正版手游震撼来袭！

业内 狼小狼 2019年06月13日 17:18

近日，北京西二旗地铁站的通道内，布满了各种关于《一拳超人》的经典语录。

埼玉老师与众英雄现西二旗地铁站，《一拳超人》正版手游震撼来袭！ 业内 第1张

“我变秃了，也变强了。”

“我必须变强”

“英雄要是逃跑了,那谁来战斗？”

埼玉老师与众英雄现西二旗地铁站，《一拳超人》正版手游震撼来袭！ 业内 第2张

而作为北京最大的程序员聚集地，埼玉老师变秃了也变强了的话语激励着每一个程序员，在变强的路上不断磨练自己。虽然变强的定义各有不同，但是变强的标志变秃却是大家一样的经历。在这一方面来说，大家还真是殊途同归！

埼玉老师与众英雄现西二旗地铁站，《一拳超人》正版手游震撼来袭！ 业内 第3张

在西二旗地铁站就出现这样搞笑的一幕，三位程序员大哥在上班的途中意外与地铁站内《一拳超人》手游的广告画面同框。三人在看到埼玉老师的秃头后，同时摸了摸自己的后脑勺，仿佛在对着埼玉老师进行灵魂致敬。这一幕被路人上传了抖音还引发了一大波关注，成了最近抖音上不得不看的热点。

埼玉老师与众英雄现西二旗地铁站，《一拳超人》正版手游震撼来袭！ 业内 第4张

还有几位二次元小姐姐在出席活动之后，看到了这样的主题地铁站。瞬间无法自控，对着自己喜爱的人物形象就现场来了一段角色还原表演。 虽然这几个女孩都是软萌软萌的，但是恰好与海报上正面硬刚的台词形成了反差萌，反而多添了一些趣味。

《一拳超人:最强之男》作为官方正版手游，在场景及人物的造型设计上完全还原了原著中的经典造型。为了保证给于玩家代入感最好的体验，还邀请了原班人马的声优团队对游戏中人物台词进行了经典还原，如果你是原著粉或者二次元粉，那么这款游戏，你绝对不能错过。

埼玉老师与众英雄现西二旗地铁站，《一拳超人》正版手游震撼来袭！ 业内 第5张

6月19日，《一拳超人：最强之男》不删档测试火爆开启！普通的英雄，不普通的首款《一拳超人》官方正版手游，英雄VS怪人的世界等你到来！

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