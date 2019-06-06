今年夏天，AcFun迎来火热12周岁庆 ，来势熋熋！

6月6日是AcFun（以下简称“A站”）成立的第十二年，作为国内最早的弹幕视频网站，A站在二次元人群中有着极高的“信仰值”，这也是为什么A站发展了这么多年，人气却丝毫不减。

今年A站的庆生主题为“来势熋熋，能⽕！”，一看就很燃很热血。不仅如此，活动亮点很多，玩法很多元，一起来看看吧。

亮点一：知名艺人、up主齐聚为A站庆生！

6月6日当天， A站首页将会上线周年庆专题页，汇集了知名艺人、知名up主以及Acer们的庆生祝福，并且每周还会解锁一个全新子活动的预告。

六位来自不同分区的知名up主单独制作了主题为“只有我知道的A站”的庆生视频，用自己的方式讲述了“他们知道的A站“，这几位up主这么多年一直陪伴着A站一起成长，视频的内容不禁让人动容。

众人的混剪视频齐聚知名艺人、up主和Acer们，华丽的明星阵容包括汪东城、张静初、刘维、范薇等艺人，女团SNH48、女团SING的小姐姐们，Billboard中国首席内容官胡小惟、以及日本组合COJIRASE THE TRIP和Q'ulle等！

参加祝福的up主多达上百人，大家熟悉的面孔都能看的，而且Acer们也有机会在A站官方页面上出镜了。

如此豪华的庆生阵容，让AC娘“排面“满满！

亮点二：万众期待的AC娘手办终于来了！

作为A站的看板娘，AC娘在二次元圈人气一直很高，包子头、等身抱枕、钥匙扣、香蕉等AC娘专属的周边商品长期供不应求，不过，硬核粉丝们一直都期盼着AC娘的手办。

十二周年之际，AC娘手办终于正式公开发售了！从设计上看，AC娘手持魔杖俨然是舞台上的魔法少女，还有一只同色系打扮的猴子“随从“。手办按照1/7等身比例制作，24厘米高，看起来诚意满满。

（图为AC娘手办模型）

据了解，AC娘手办有且仅有125个，Acer们可以通过以下四种方式获得限量手办：

1、5月20日至6月5日，文章区活动助力值前三的将获得AC娘手办，截止到6月5日15：00文章区的活动楼已经盖到了到6000多楼，长达100多页，可见 AC娘的人气之高；

2、6月6日，AC娘手办在淘宝拍卖频道拍卖，最终中标的用户可以在000号到120号之间选择自己喜欢的编号的手办，截止到6月5日15：00 围观人数达5776人。

3、6月3日至6月6日，参与文章区拍卖金额的竞猜活动，第一个猜中的用户将会获得手办一个；

4、6月18日正式AC娘手办将在网易考拉预售，售价999元，仅限120个。

亮点三：人气偶像AC娘也有主打歌！

A站十二周年也是AC娘12岁的生日，超人气的AC娘怎么能没有一首属于自己的主打歌呢？AC娘专属庆生歌《爱在A站》将于6月13日在A站音乐区和唱吧平台上线。

“开心是我分享有你来看，发现爱一直在A站”，“不知不觉say hi成习惯，一晃好多年”歌曲唱的就是Acer在A站的日常，在A站新老Acer们能很快的找到和自己拥有相同兴趣的好友，这么多年在A站并不是轰轰烈烈，而是平平常常，简简单单的开心快乐一点点累计起来填充了现实的生活，喜欢A站也就成了习惯。

“当熟悉的名字再出现，才知道爱从没走远”，A站如今仍旧是氛围最好的二次元文化社区之一，兜兜转转，Acer还是会发现A站的可贵。如今这个和用户一起成长的AC娘，和当年 “小土妞”拥有同样的“灵魂”，AC始终没变。

据了解，十二周年不仅仅只是站内的燃爆活动，还会进一步有产品和up主激励的计划公布，也是为了更好的提升用户体验和收益。十二周年，AC在，爱一直在！