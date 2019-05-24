橙光“以爱之名”活动上线 花样爱豆应援闪耀二次元

随着95后及00后互联网“原住民”渐渐成为消费主体，二次元逐步从一种青年亚文化走向主流，二次元文化的市场规模也随之水涨船高。同时，用户对二次元内容的需求也趋于个性化和精品化。在此文化潮流推动下，橙光首届跨次元新星大赛“以爱之名“活动应运而生。

橙光官方网站“以爱之名“活动页面

“以爱之名”活动于2019年5月21日，在橙光的官方网站PC端和手机端同步上线。据了解，活动上线仅2 小时，活动中66个角色的总星运值就突破10万。如此高的参与热度，也让活动迅速在微博和贴吧等互动平台成为热议话题。

据官方公告显示，此次活动主要面向橙光的用户和作者。66张由画师和设计师共同设计的角色将以“魅力新星”的身份参与评选，用户可为喜欢的角色送花、投票;同时，作者可选择适当角色进行互动作品创作，参与活动的互动作品则以最终角色排名和投票来进行评选。

“以爱之名”活动能在甫一上线就取得骄人成绩，主要得益于橙光平台的优势。橙光成立7年来已经积累超5500万忠实用户，并凭借深厚的资源积累和出色的精细化运营，逐步发展成国内领先的互动阅读社区。

橙光“以爱之名“活动中角色显示页面

“以爱之名“活动上线1天后，参与活动且过审的作品已经超过20个。作品题材丰富、立绘品质超前、用户奖励丰厚，都给活动增添了无限魅力。而这次活动更凭借参与方式更简单、应援方式更多样、角色互动性更强等优势，更受95后及00后追捧。相比于传统的选秀活动，虚拟爱豆应援才是用户眼中二次元文化的正确打开方式，用户也乐于为喜欢的角色表现自我。据官方数据显示，活动上线55小时66个角色的总星运值迅速超60万。

橙光官方网站“以爱之名“活动页面

以爱之名活动广受好评的背后，是橙光继品牌升级之后对原创内容升级的不懈努力。橙光致力于挖掘更多新晋的优秀作者、发现更多具有创造性的优质IP，“以爱之名“活动就是不断进行内容的创新和探索的一次大胆尝试。我们有理由相信，橙光这次活动不仅是优秀IP和作者的机会，更是互动阅读内容行业的新机遇。