Hi, 请登录

橙光“以爱之名”活动上线 花样爱豆应援闪耀二次元

业内 狼小狼 2019年05月24日 09:43

　　随着95后及00后互联网“原住民”渐渐成为消费主体，二次元逐步从一种青年亚文化走向主流，二次元文化的市场规模也随之水涨船高。同时，用户对二次元内容的需求也趋于个性化和精品化。在此文化潮流推动下，橙光首届跨次元新星大赛“以爱之名“活动应运而生。

橙光“以爱之名”活动上线 花样爱豆应援闪耀二次元 业内 第1张

　　橙光官方网站“以爱之名“活动页面

　　“以爱之名”活动于2019年5月21日，在橙光的官方网站PC端和手机端同步上线。据了解，活动上线仅2 小时，活动中66个角色的总星运值就突破10万。如此高的参与热度，也让活动迅速在微博和贴吧等互动平台成为热议话题。

　　据官方公告显示，此次活动主要面向橙光的用户和作者。66张由画师和设计师共同设计的角色将以“魅力新星”的身份参与评选，用户可为喜欢的角色送花、投票;同时，作者可选择适当角色进行互动作品创作，参与活动的互动作品则以最终角色排名和投票来进行评选。

　　“以爱之名”活动能在甫一上线就取得骄人成绩，主要得益于橙光平台的优势。橙光成立7年来已经积累超5500万忠实用户，并凭借深厚的资源积累和出色的精细化运营，逐步发展成国内领先的互动阅读社区。

　橙光“以爱之名”活动上线 花样爱豆应援闪耀二次元 业内 第2张

　　橙光“以爱之名“活动中角色显示页面

　　“以爱之名“活动上线1天后，参与活动且过审的作品已经超过20个。作品题材丰富、立绘品质超前、用户奖励丰厚，都给活动增添了无限魅力。而这次活动更凭借参与方式更简单、应援方式更多样、角色互动性更强等优势，更受95后及00后追捧。相比于传统的选秀活动，虚拟爱豆应援才是用户眼中二次元文化的正确打开方式，用户也乐于为喜欢的角色表现自我。据官方数据显示，活动上线55小时66个角色的总星运值迅速超60万。

　橙光“以爱之名”活动上线 花样爱豆应援闪耀二次元 业内 第3张

　　橙光官方网站“以爱之名“活动页面

　　以爱之名活动广受好评的背后，是橙光继品牌升级之后对原创内容升级的不懈努力。橙光致力于挖掘更多新晋的优秀作者、发现更多具有创造性的优质IP，“以爱之名“活动就是不断进行内容的创新和探索的一次大胆尝试。我们有理由相信，橙光这次活动不仅是优秀IP和作者的机会，更是互动阅读内容行业的新机遇。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论