虎牙娱乐跨界校园毕业季，《国风耀歌行》梦唱金陵，歌响南广

5月20日，南京艺术学院毕业季系列音乐会在虎牙娱乐进行全场直播，校园好歌声响彻全网。继直播南艺毕业音乐会后，5月22日，虎牙二次元南京校园行系列活动走进中国传媒大学南广学院，开启《国风耀歌行》第二期活动。

“山有木兮卿有意，昨日星辰恰似你”，每一首国风歌曲都情愫 满满，爱意浓浓，即便是无限单曲循环每次再听都别有一番韵味。还记得虎牙二次元《国风耀歌行》翩翩君子们的歌声吗，是不是意犹未尽。继第一期《诗经碎片》之后，5月22日晚7点，唱见们走进中国传媒大学南广学院，邀请大家一起走进下一个国风世界《金陵一梦》，感受别样的国风文化。

虎牙二次元知名唱见小曲儿、伦桑、卡修、希小白、灿灿和海疼领衔，为大家打造沉浸式观赏体验。这是《国风耀歌行》首次走进校园，与校园文化强强联手，赋予国风更年轻的生命力。大家还可以欣赏到南广文艺部的成员们为大家带来青春活力的开场舞，一起拭目以待吧~

继集齐《诗经》碎片后，虎牙二次元的国风少年们将演绎《金陵一梦》，打造《国风耀歌行》完整的国风世界。这一次，主舞台将采用live house式风格，通过光影交织和身临其境的音响效果，还原最真实的国风体验。在表演过程中，还会有一些逗趣好玩的趣味游戏互动，承包你一整晚的视听福利。

喜欢国风文化的小伙伴们可以抵达现场进行沉浸式的体验，当然没有机会到现场的观众们也可以选择在虎牙直播间880216进行观看，独家打造，全景镜头，蓝光清晰度，同时还可以在直播间与同好者们全程互动。5月22日19点，《国风耀歌行》金陵一梦等你来探寻~