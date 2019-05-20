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企鹅号发布4月动漫品类价值榜 国创IP成内容发展新趋势

业内 狼小狼 2019年05月20日 10:47

5月18日，企鹅号发布4月品类价值榜，榜单分类涵盖动漫、体育、影视综等16个垂直类分榜，上百位优质原创作者成功上榜。该榜单根据企鹅号指数、原创视频数、内容播放数、行业影响力等多个维度来得出综合指数评分。基本覆盖了各行业头部强影响力的原创大咖创作者，拥有广泛的忠实粉丝群基础。

企鹅号发布4月动漫品类价值榜 国创IP成内容发展新趋势 业内 第1张

此次重点品类价值榜——动漫类分榜TOP10的内容创作者中，崩坏3深耕内容创作，轻小说漫画动画短片、音乐游戏共同组成崩坏3 大IP这个整体，大量优质的原创内容矩阵在企鹅号持续更新。强烈的作品风格与符合Z世代喜好的表达方式，在腾讯内容+社群的生态下，吸引了大量二次元垂直用户。当之无愧地以综合指数92.5高分排名动漫类榜首。

玄蚂文化、腾讯漫动画、不存在的动漫和腾讯动漫分别包揽二至五名。其余几位也无一例外，均为国创的实力引导者，体现了国创的迅猛发展趋势。榜单的发布不仅是对内容创作者实力的肯定和嘉奖，也反映出企鹅号对各行业流行话题热点的广泛覆盖和洞察。

在上榜的内容创作者中，原创能力是企鹅号评分的首要重点。从流量赋能迈向生态赋能，鼓励优质原创内容。在流量见顶，内容为王的趋势下，企鹅号品类榜单对各行业来说都有一定鼓励意义。

那么，为了打造榜单的专业度和影响力，激励并扶持真正优质的内容创作者，企鹅号又是如何做的呢？

鼓励原创 构建良好创作生态

近年来，网络原创内容成为众多媒体以及用户的关注点，发展前景较好。但同时，洗稿、盗版等知识产权侵权现象也屡见不鲜，严重影响整个网络创作环境的氛围和生态。

针对此类行业乱象，企鹅号曾宣布升级 原创内容生态体系 ，以此来深入联动腾讯内外行业资源、产品机制、运营机制和分发平台，共塑原创标准，从而推动整体行业的规范并维护更好的创作环境。在给出行业建议的同时，深入到企鹅号日常的产品建设、运营当中，不断提升其原创保护机制。

内部共创 全链条推动原创内容产出

基于腾讯内部各个平台，企鹅号在产品上实现了联动，定向生产各类优质内容，补齐平台内容类型缺口。同时我们也将实现开放，邀请业内的行业专家共同建设内容生态。企鹅号在内部与腾讯动漫开展共建，依托后者在动漫原创内容上的实力，针对“漫动画”等原创动漫短视频进行联合运营，联动腾讯系各流量平台重点扶持。“腾讯漫动画”企鹅号建立不到半年时间，综合指数90.9，喜提动漫榜前三，体现了原创内容的生命力，也展现企鹅号对原创的积极态度。

未来，企鹅号会一如既往帮助内容创作者去打磨、提高内容的原创性和可看性，摆脱劣质驱逐良币的虚假繁荣，通过更健康的扶持机制，让好的原创作品在腾讯体系的脱颖而出。

保护创作者版权 维护内容原创圈的稳定发展

在对创作者内容版权维护方面，企鹅号建设行业首例“一键维权”系统，对内容进行无缝保护，并发起了“版权合伙人”计划，通过自动化手段，帮助作者声明版权、全网监测，最大限度地保护创作者的利益。

企鹅号版权保护官方数据显示，2018年全年保护原创作品5500万篇，发起维权并下架作品600万次，检测全网侵权次数2000万次，发展版权合伙人达到100万人。专家分析指出，在全媒体时代，侵权的隐蔽性和不确定性将更加严重，只有平台方、监管方和内容创作者共同合作，才有利于内容原创圈的生态稳定。

具体榜单如下：

企鹅号发布4月动漫品类价值榜 国创IP成内容发展新趋势 业内 第2张

另外，针对动漫品类的未来建设，企鹅号提出了以下四点规划：

第一，联合腾讯动漫，建立内容共建模式。利用独家内容的资源优势，联合行业优质CP，共同打造精品原创内容；重点发力漫动画内容，建立行业标杆。

第二，成立专项扶持计划，鼓励优质内容生产者入驻企鹅号。建立从内容生产、加工、分发、数据反馈、指导生产的全链条运营路径，不仅为内容建设提供可靠的规划依据，同时从各个环节扶持优质原创CP，共同建设动漫生态体系。

第三，重点事件联合策划，打造行业标杆新内容。结合行业重大事件如漫展、夏日祭等，进行专项内容策划，打造企鹅号动漫节；吸引核心用户，增强用户的归属感，同时借此输出平台价值观，提高企鹅号在动漫行业的影响力。

第四，联动版权方及平台方，输出定制化内容，促进正版独家内容的良性流动，优化企鹅号内容生态建设。

未来，企鹅号将带领平台众多作者们在良性原创内容生态、维权系统和版权保护计划等措施的持续赋能中，抢占内容创作风口，为优质作者和内容带来更大的影响力和支持，为行业创造出专业的参考价值。

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