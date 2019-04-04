京剧猫携卡通亲子跑空降广州，IP大电影霸王折暑期接力国漫王旗

承兴国际·2019卡通亲子跑-京剧猫之承爱乐跑活动于3月31日在广州越秀区二沙岛体育公园圆满收官。据悉，本次活动得到了广州市越秀区相关政府部门的大力支持和重视，也是承兴国际·卡通亲子跑首场有政府机构参与的活动，越秀区商务局党组副书记徐广伟先生、越秀区文广旅体局副局长张洪家先生、越秀区文广旅体局体育管理科科长庞作亮先生、承兴国际控股CEO节晶女士、北京璀璨星空文化发展有限公司CEO兼《京剧猫》创始人杜刚阳先生等领导出席本次活动，承兴国际·卡通亲子跑活动自2016年发展至今，已在全国多个重点城市举行超过30场，影响超过5000万人次。据悉，此次是京剧猫与承兴国际·卡通亲子跑的首度合作，吸引了近3000人齐聚一堂，一起享受京剧猫与承兴国际·卡通子跑带来的亲子快乐时光。

近三千人齐聚共享亲子时光

京剧猫Coser表演震撼全场，现场互动满满爱意

活动开场时，由《京剧猫》真人星罗班coser带来的舞台剧瞬间燃爆全场，赢得阵阵掌声！在接下来的“123木头人”互动环节中，小朋友们争先恐后参与，力争赢得“来自猫土的神秘大礼”，当璀璨星空CEO兼《京剧猫》创始人杜刚阳先生把奖品大飞玩偶送到小冠军手中时，小朋友紧紧抱住玩偶，幸福感溢于言表。在活动中还发生了一个小插曲，当主持人向现场小朋友提问后天是什么日子时，本想保持神秘感的白糖coser，在将话筒递给第三个小朋友时便宣告破功，看来知道白糖4.2日生日的铁杆小粉丝们还真不少。在主持人带领下，全场观众齐声为白糖生日和即将在暑期上线的京剧猫首部电影《京剧猫：霸王折》送出祝福，与此同时开启了“京剧猫之承爱乐跑”的比赛。

璀璨星空CEO兼《京剧猫》创始人杜刚阳先生为幸运家庭颁奖

小朋友和京剧猫Coser合影留念

小朋友和京剧猫小青合影

下午3点，家长和孩子们热力开跑，充分享受这难得的亲子时光。京剧猫展台前的“10秒挑战”活动 ，吸引了无数家长和小朋友们挑战“手速”，只要戳动活动计时器上的红色按钮，数字恰好停在10.0000，就可获得京剧猫大飞公仔一只，如果一直按不到也不用着急，白糖会贴心送出“勇者印记”，除了丰厚的完赛大礼，最让小朋友们感兴趣的还是各种京剧猫周边了，京剧猫展台前被小朋友们围的水泄不通。作为国漫旗帜《京剧猫》的吸粉能力果然不同反响，有的家长还在现场为孩子讲解动画主角分别对应的京剧元素。

亲子家庭热力开跑

亲子家庭纷纷挑战京剧猫10s活动

从猫土到现世，京剧猫弘扬传统文化，传播主流价值

近年来，随着传统文化的复兴，如何将传统文化用年轻人尤其“Z世代”人群喜爱的形式展现出来，是传承与弘扬传统文化的关键。《京剧猫》作为中国首部将传统文化中的京剧元素与动画相结合的国产原创动画IP，它的成功之处在于将国粹京剧所蕴含的内核转化成可以匹配孩子们认知能力的元素，并通过动画形式呈现，实属难得的国漫良心之作。《京剧猫》一经播出就引发收视狂潮，最新数据显示，全网点击近30亿，豆瓣和B站评分均超过9分。而在《京剧猫》成功的背后则是主创团队历时六年的精心打磨。若没有主创团队的坚守与付出，就不会有如今的国漫大作《京剧猫》。

京剧猫第三季海报

当一个国漫IP肩负起弘扬传统文化，传播主流价值的使命时，是国粹京剧在这个时代的幸运，也是《京剧猫》的幸运，历史选择了《京剧猫》的同时，京剧猫也在续写历史。站在弘扬和传承传统文化的前端，以深厚传统文化做支撑的《京剧猫》正逐渐进入以IP为核心，跨形态、跨媒介、跨行业融合发展的新时代。作为《京剧猫》的出品方北京璀璨星空文化发展有限公司也正通过在ACGN泛娱乐领域的立体产业布局将IP无限价值变成现实，从而让IP拥有更广泛的受众基础，让更多的人在体验动画带来快乐的同时也能够感受传统文化的精髓所在。

前瞻性深度产业布局，京剧猫IP产业链多点开花

随着《京剧猫》IP价值不断凸显，璀璨星空前瞻性的多维布局也得以完善。以《京剧猫》的优质内容创造IP价值，着力实现动漫内容和用户体验的高度渗透，并逐渐形成一个涵盖TV、电影、漫画、小说、周边、IP线下商业的庞大布局。

更值得期待的是历经多次修改精心打造的京剧猫首部动画IP电影《京剧猫：霸王折》将在今年暑假与观众见面。这部以家喻户晓的“楚汉之争”为原型，搭建了全新的世界观背景的鸿篇巨制是《京剧猫》IP在电影领域踏出重要一步，区别于京剧猫TV版的内容有望吸引更多年龄层的目光，让《京剧猫》的粉丝圈层向全龄化发展。届时，倍受粉丝关注的《京剧猫》第四季也会在同期上映，与《京剧猫：霸王折》一起推进璀璨星空在动漫行业的发展。

暑期即将上映的首部电影《京剧猫：霸王折》海报

除此之外，经过《京剧猫》主创团队筹备近两年的首部官方小说京剧猫《眼宗外传》也已于2019年3月29日在掌阅书城上线，一部充满热血与悬疑、冒险与背叛的小说不仅丰富了京剧猫的IP内容体系，也开启国漫超级IP的全新分支。

已上线的京剧猫官方小说《眼宗外传》

据了解，璀璨星空在线下部分也已在紧锣密鼓的筹建，广东“京剧猫”文化小镇和青岛京剧猫VR主题乐园，“京剧猫之承爱乐跑”也是《京剧猫》城市行动中的重要一步，璀璨星空希望借此满足不同受众群体的娱乐需求，也为后续围绕IP延伸业务布局，拓展更多用户场景，形成贯穿线上线下的板块协作。《京剧猫》即将扛起国漫IP冲出国门、走向世界的重任！