古风男神卡修虎牙直播首秀 一场直播集齐了所有牌面古风歌手！

既见君子，云胡不喜！12月2日，古风男神卡修在虎牙直播的首秀完美落幕，当天也是卡修的生日。一场直播集齐了所有古风圈有牌面的歌手，小魂、根小八、银临等悉数亮相，就连剑网三大师赛冠军阿越君也与卡修连麦并豪气送上虎牙礼物。当天卡修的直播被誉为本年度最豪华的一场古风直播盛宴。







卡修选择在生日当天直播，希望与粉丝以及圈内好友们一起度过一个不一样的生日。一首《年少有为》作为开场曲拉开直播首秀的序幕，随后连线好友小魂，高音高亢，低音婉转的小魂送给观众们一首《光年之外》，开口脆，直播间观众们纷纷表示是心动的感觉。在观众们的强烈要求下，卡修也献上了一首自己的原创歌曲，天涯明月刀的主题曲《既见君子》，皮卡修们直呼回忆杀，以后终于有机会天天听卡修唱歌了！





不得不说，卡修的好朋友们各个都是实力派，不仅仅会唱古风音乐，流行音乐也很拿手。根小八的《走马》、行走的蛙蛙的《往后余生》、云之泣的《慢慢喜欢你》Assen捷的《一路山城》让观众们大饱耳福，满屏弹幕刷到根本停不下来，感慨神仙在唱歌，称自己已经醉倒在卡修的直播间了。最后压轴出场的是卡修非常要好的朋友银临献唱一曲《十四镜》，暖音相随，温润如玉。这首歌曲难度很大，银临平时很少挑战，在卡修的生日会以及直播首秀上送给卡修的礼物，让人感动。





除了一些古风歌手，卡修还连麦了剑网三大师赛冠军阿越君，阿越豪气送出礼物，成为卡修的礼物榜一。以及知名后期音乐师小吴太太，为观众们带来了一套详细的录音教程。为了感谢粉丝们的支持，卡修不断在直播间送礼物，KENZO风之恋香水、圣诞口红套装、膳魔师保温杯、Davidoff大卫杜夫冷香等精心挑选的礼物备受好评。





在好友们以及观众的欢声笑语中，卡修的直播首秀落下帷幕，卡修将自己观众比喻为绿植，将要在虎牙深深的扎根。期待未来卡修给观众们带来更多好听的音乐~



