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小栗旬、堤真一等12人友情客串《我是大哥大》

资讯 十月轻舞 2018年10月02日 19:17

       根据日本漫画家西森博之的漫画《我是大哥大》改编的真人日剧，公开了12名友情客串演员。

小栗旬、堤真一等12人友情客串《我是大哥大》 资讯

       此次作为嘉宾出演的有新井浩文、池谷のぶえ、小栗旬、岛崎遥香、高桥克实、堤真一、桥本じゅん、浜边美波、柳乐优弥、山崎贤人、山田孝之、横山歩。真人版由贺来贤人和伊藤健太郎主演，由福田雄一执导。10月14日起在日本电视台开播。

故事简介

　　两个热血高中生在同一天转学，并且不约而同的突然决定在新学校里要开始“嚣张”，所以两人决定改变髪型，刚好又在两间相邻的理髪院“变型”，这也是他们相识的开始。

　　在新学校里，两人被分配到同一个班级，一山不容二虎。满头金毛在高中校园里是最酷也最棒的！金毛“三桥贵志”是一个为搞笑耍贱玩卑鄙而无恶不作的家伙！而长长的刺蝟头有著很强的杀伤力，穿著订作风衣式的制服上学是最威风的，刺蝟头“近藤真司”是个血性汉子，并不打无谓的架，常常被老奸巨猾的贵志利用而不自知，但也风靡了许多高中少女的心。

　　总之，既来之则安之，要嚣张就要做到最嚣张的！但接著而来的是不良少年们的挑战，也引发了一连串的爆笑事件！

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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