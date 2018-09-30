动画《消灭都市》追加声优、第四张先行视觉图公布

周五，TV版动画《消灭都市（日语：消滅都市）》在其官方网站公布了新追加声优和第四张先行视觉图。



第四张先行视觉图



追加声优如下：



苍真/ソウマ cv 朝井彩加

凉子/リョウコ cv 黑泽朋世



动画主要制作人员如下：



原作：消灭都市（Wright Flyer Studios）

监督：宫繁之

系列构成：入江信吾

角色设计：下谷智之

音响监督：本山哲

音乐：川井宪次

音乐制作：PONY CANYON

动画制作：MADHOUSE



动画主要声优如下：



小雪 cv 花泽香菜

拓也 cv 杉田智和

明 cv 中村悠一

苍真 cv 朝井彩加

英司（研究员） cv 新垣樽助

桔梗 cv 爱美

极客 cv 西村太佑

由美子（调查员） cv 中惠光城

幸太 cv 高桥信

凉子 cv 黑泽朋世

勇次 cv ？？？

圭吾 cv ？？？

俊平 cv ？？？

红炎 cv 社本悠

娜美 cv 岩井映美里

小遥 cv 直田姬奈

蕾娜 cv 大西亚玖璃

由雅 cv 园山光



动画改编自GREE旗下子公司Wright Flyer Studios的同名智能手机游戏。游戏于2014年5月26日在日本iOS、Android平台同时发布。2016年11月17日改版后，游戏重新命名为《消灭都市2》。游戏的中国大陆版于2015年11月12日发布。





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