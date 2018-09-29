《一骑当千》全新作动画制作决定

根据盐崎雄二原作改编的动画《一骑当千》将制作全新作品。设计视觉图和主要卡司公开。

新动画的标题是《一骑当千Western Wolves》。这部作品是2015年2月推出的OVA动画《一骑当千Extravaganza Epoch》的续篇。动画制作Arms，总监督渡部高志、监督佐藤光敏、系列构成本田雅也。卡司方面，孙策伯符（CV：浅野真澄）、刘备玄德（CV：真堂圭）、关羽云长（CV：生天目仁美）、张飞益徳（CV：茅原実里）、卑弥呼（CV：たかはし智秋）、新免武蔵（CV：小清水亚美）。

《一骑当千》是日本漫画家盐崎雄二的人气漫画作品，自2000起在《COMIC GUM》上连载，衍生出动画、游戏和大量ACG周边产品。目前《真一骑当千》正在《YOUNG KING OURS》连载中，番外篇《真一骑当先外传》正在《YOUNG KING BULL》连载中。

剧情简介

该作讲述了遵循母命转学到南阳学院的女高中生主角孙策伯符，踏入制霸天下的争端之中，从南阳学院中的权势之争，到校外的斗士大会，孙策渐渐领悟到君主的使命。

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