动画《Anima Yell!》追加声优公布

周五，TV版动画《Anima Yell!》在其官方网站公布了6名追加声优。追加声优如下：



秋常绀 cv 河野日和





篮球社学姐 cv 古川由利奈



家政科社社长 cv 夏野菜绪



猿渡晓音 cv 田中爱美



根古屋铃子 cv 松田利冴



根古屋珠子 cv 松田飒水



动画播出时间如下：



东京MX：2018年10月7日（日）起每周日24:00～

BS11：2018年10月7日（日）起每周日24:00～

AT-X：2018年10月7日（日）起每周日23:30～



动画主要制作人员如下：



原作：卯花つかさ（芳文社《Manga Time Kirara Carat》连载）

监督：佐藤雅子

系列构成、剧本：志茂文彦

角色设计：天﨑まなむ

总作画监督：天崎まなむ、曾我笃史

动作作画监督：狩野正志

美术监督：安田由香里(Olive)

色彩设计：伊藤裕香

摄影监督：廖程芝

编辑：小野寺绘美

音响监督：平光琢也

音响效果：风间结花

音乐：manzo、堤博明

音响制作：神南Studio

编舞、啦啦队监修：柳下容子、泷本有美、东京Girls

动画制作：动画工房



动画主要声优如下：



鸠谷小羽 cv 尾崎由香

有马日诘 cv 山田唯菜

猿渡宇希 cv 井泽美香子

馆岛虎彻 cv 楠木灯

牛久花和 cv 白石晴香

犬养老师 cv 松井惠理子

秋常绀 cv 河野日和

猿渡晓音 cv 田中爱美

根古屋铃子 cv 松田利冴

根古屋珠子 cv 松田飒水

篮球社学姐 cv 古川由利奈

家政科社社长 cv 夏野菜绪



动画《Anima Yell!》改编自卯花つかさ创作的同名四格漫画。卯花つかさ于芳文社杂志《漫画时光Kirara Carat》2016年4月刊开始连载。周四，芳文社出版漫画单行本第3卷。



故事简介：



喜欢帮助人的鸠谷小羽，迷上了初中毕业时相遇的啦啦队。在进入高中后，她成立了啦啦队同好会。她与有过啦啦队活动经验的有马日诘、青梅竹马的猿渡宇希一起面队的“初次啦啦队活动”，今天也能让他人精神振奋……吧！？



卯花つかさ以前曾创作过漫画《第一次恋爱》、《初音岛2》和《天秤は花と遊ぶ》。





本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

