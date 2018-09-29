动画《高分少女》将推出3话OVA

今日播出的TV版动画《高分少女（日语：ハイスコアガール）》第12话宣布，动画将再推出3话OVA。这3话将被命名为动画第13至15话，将于2019年3月发售，同时也会通过Netflix播出。



动画于今年7月13日24：30在东京MX和BS11播出，今日凌晨完结。



动画主要声优如下：



矢口春雄 cv 天崎滉平

大野晶 cv 铃代纱弓

日高小春 cv 广濑友纪

宫尾光太郎 cv 兴津和幸

土井玄太 cv 山下大辉

鬼冢千寻 cv 御堂ダリア

矢口奈美绘 cv 新井里美

业田萌美 cv 伊藤静

爷爷 cv 长岛雄一

大野真 cv 赤崎千夏

小学校负责人 cv 杉田智和

远野老师 cv 植田佳奈

小春的爸爸 cv 武虎

旁白 cv 大冢芳忠



动画主要制作人员如下：



原作：押切莲介

监督：山川吉树

系列构成：浦畑达彦

人物设计：桑波田满

CG总监：铃木勇介

角色建模：关户惠理

美术监督：铃木朗

色彩设计：木村美保

摄影监督：福世晋吾

编集：坪根健太郎

音响监督：明田川仁

音乐：下村阳子

CGI制作人：榊原智康

CGI：SMDE

动画制作统括：松仓友二

动画制作：J.C.STAFF



动画改编自漫画家押切莲介在史克威尔艾尼克斯杂志《月刊Big Gangan》上连载的同名漫画。漫画《高分少女》是一部以日本90年代的对战格斗游戏热潮为背景，讲述男女主角因为对战而邂逅的恋爱喜剧故事的作品。在漫画中，对于日本90年代的街机游戏，尤其是格斗游戏都有着诸多详细描写。



在当时，SNK（现SNK Playmore）的街机格斗游戏，如：《格斗之王》、《侍魂》、《饿狼传说》等都非常流行。于是，在漫画中都大量出现了这些游戏中角色的形象。SNK Playmore正是以这一点为依据认为对方未进许可使用了自己游戏角色形象，进而对背后的史克威尔艾尼克斯提出控告。SNK Playmore要求目前关于《高分少女》漫画的一切商业活动暂时中止，包括漫画实体版和电子版的月刊连载、单行本发行、TV动画的筹备进程，需要史克威尔艾尼克斯以及押切莲介和SNK Playmore协商妥当后再另行决议是否恢复连载。在SNK Playmore提出诉讼后，警方对史克威尔艾尼克斯总部进行了突击搜查。2014年8月底，史克威尔艾尼克斯宣布，漫画《高分少女》暂停连载，漫画数字版和漫画官方粉丝数停止销售，并召回了已出版的漫画单行本。史克威尔艾尼克斯强调，他们会完全配合警方的调查，并对此事作出回应。2015年8月26日，史克威尔艾尼克斯发表了一份新闻通告，在通告中他们表示，史克威尔艾尼克斯与SNK Playmore已经在周一就漫画《高分少女》版权纠纷一事达成和解。他们可以继续出版销售漫画《高分少女》以及漫画改编等相关事宜。





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