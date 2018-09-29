动画《受孕 请为我生孩子！》公布新视觉图、角色设计图

周五，TV版动画《受孕 请为我生孩子！（日语：CONCEPTION 俺の子供を産んでくれ！）》在其官方网站公布了动画的新关键视觉图和追加角色的角色设计图。



新关键视觉图



追加角色的角色设计图如下：



タルア cv 杉山里穂





リリス＆リリィ cv 阿澄佳奈



ミレイ cv 小林沙苗



スゥ cv 喜多村英梨



动画主要声优如下：



弓削イツキ cv 小野友树

粉月マヒル cv 加藤英美里

アリー cv 远藤綾

フェミルナ cv 藤田咲

コレット cv 下田麻美

ユズハ cv 藤井雪代

リリス＆リリィ cv 阿澄佳奈

レオーネ cv 山口由里子

ファルン cv 荒浪和沙

シャングリラ cv 松田健一郎

タルア cv 杉山里穂

ルカ cv 大本真基子

ミレイ cv 小林沙苗

スゥ cv 喜多村英梨

マナ cv ゆりん

ナルシステス cv 平川大辅



动画主要制作人员如下：



监督：元永庆太郎

系列构成：柿原优子

角色原案：大塚真一郎

动画角色设计：奥田阳介

音乐：甲田雅人

动画制作：GONZO



动画片头曲《Star light, Star bright》将由歌手ナノ负责演唱。片头曲CD分为“ナノ版”和“动画版”，售价均为1300日元（不含税），CD计划在11月21日发售。动画片尾曲《Desires》将由声优歌手沼仓爱美负责演唱。沼仓爱美还将为动画演唱插曲《I Love You》。片尾曲CD分为“通常版”和“初回限定版”，通常版售价为1300日元（不含税），初回限定版包含CD和DVD，售价1800日元（不含税），CD计划在10月31日发售。





动画将会于10月9日起每周二25：30在太阳电视台和BS11播出，10月9日起每周二25：40在东京MX播出。



动画改编自Spike Chunsoft于2012年4月在PSP平台发售的同名游戏。在游戏中，主人公弓削イツキ需要拯救被怪物入侵的魔法世界，而拯救世界的方法就是让属于十二星座的巫女们受孕。



游戏的续作《CONCEPTIONII 七星の導きとマズルの悪夢》于2013年8月22日发售，平台是PSV和3DS。





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