动画《关于我转生后成为史莱姆的那件事》外传漫画开始连载

周三出版的讲谈社杂志《月刊少年天狼星》今年11月刊开始连载明地雫作画的漫画《关于我转生后仍然是社畜的那件事（日语：転生しても社畜だった件）》。漫画的主角还是利姆露。在故事中，他再次转生到现实世界，成为了一名社畜，只不过这一次他的身体还是史莱姆。



这部漫画改编自由伏濑创作、みっつばー插画的轻小说《关于我转生后成为史莱姆的那件事（日语：転生したらスライムだった件，简称転スラ）》。漫画同时也在漫画网站“星期三的天狼星”上连载。



由轻小说改编而来的TV版动画将从10月1日起播出，具体播出时间如下：



东京MX 10月1日起每周一24：00

BS11 10月1日起每周一24：00

TVK 10月1日起每周一25：00

MBS 10月2日起每周二27：30



第二部宣传片



30秒宣传广告



声优寺岛拓笃将演唱动画的片头曲《Nameless story》。歌手TRUE将为动画演唱片尾曲《Another colony》。歌曲的CD将在11月7日发售。

动画主要制作人员如下：



监督：菊地康仁

副监督：中山敦史

系列构成：笔安一幸

角色设计：江畑谅真

怪物设计：岸田隆宏

美术监督：佐藤步

美术设定：藤瀨智康、佐藤正浩

色彩设计：齐藤麻记

摄影监督：佐藤洋

图形设计：生原雄次

编辑：神宫司由美

音响监督：明田川仁

音乐：Elements Garden

动画制作：8-bit



动画主要声优如下：



利姆露 cv 冈咲美保

大贤者 cv 丰口惠美

维鲁多拉 cv 前野智昭

希兹 cv 花守由美里

红丸 cv 古川慎

朱菜 cv 千本木彩花

紫苑 cv M·A·O

苍影 cv 江口拓也

白老 cv 大冢芳忠

黑兵卫 cv 柳田淳一

利古路德 cv 山本兼平

利古路 cv 石谷春贵

哥布塔 cv 泊明日菜

凱金 cv 斧笃

托蕾妮 cv 田中理惠

岚牙 cv 小林亲弘

米莉姆 cv 日高里菜

加泽尔 cv 土师孝也

贝斯塔 cv 津田健次郎

菲兹 cv 成田剑

贝鲁亚德 cv 山本格

艾莲 cv 熊田茜音

基多 cv 木岛隆一

卡巴尔 cv 高梨谦吾



动画改编自由伏濑创作、みっつばー插画的轻小说《关于我转生后成为史莱姆的那件事（日语：転生したらスライムだった件，简称転スラ）》。漫画版由川上泰树作画，2015年3月开始连载于《月刊少年sirius》上连载。





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