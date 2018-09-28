动画《不受欢迎之家》宣传片播出，追加声优公布

周三，原创作品《不受欢迎之家（日语：ひもてはうす）》在其官方网站开始播出动画的宣传片。



官方网站最近也公布了两名追加声优，田丸笃志将为所有的龙套角色配音，荻野可铃将为宠物猫小缘/えにし（cv 西明日香）的朋友喵铃/にゃりん配音。



动画主要制作人员如下：



监督、原案、系列构成：石馆光太郎

角色设计：ぶーた

作画监督：铃木镜规谦

音乐：井上纯一／Hajime

视觉设计：THINKR

CG、映像制作：Linked Brain

原作、动画制作：Bouncy

出品：不受欢迎之家制作委员会



动画主要声优如下：



本乡多惠 cv 洲崎绫

纽手心 cv 明坂聪美

纽手纪奈美 cv 三森铃子

纽手时世 cv 水原薰

新井美奈萌 cv 上坂堇

小缘 cv 西明日香

全体龙套 cv 田丸笃志

喵铃（小缘的朋友） cv 荻野可铃



动画将于今年10月7日在东京MX首播。



故事发生在东京中野一栋名为“ひもてはうす”的公寓内。动画讲述了负责管理公寓的纽手家三姐妹ときよ、きなみ、こころ与こころの同级生本郷たえ、新井みなも以及宠物猫えにし之间的各种各样的生活故事。



动画的宣传广播节目“洲崎綾の『ひもてはうす』ぐいぐいプレゼンラジオ”已经于7月3日26：30播出。





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