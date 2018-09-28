动画《隔壁的吸血鬼美眉》第二部宣传片播出

周三，TV版动画《隔壁的吸血鬼美眉（日语：となりの吸血鬼さん）》在其官方网站开始播出动画的第二部宣传片。这部宣传片播放了由四位主角声优演唱的片头曲《†吸tie Ladies†》。



动画将从10月5日起在AT-X、东京MX等电视台播出，具体如下：



AT-X 10月5日起每周五21:00～

东京MX 10月6日起每周六22：00～

太阳电视台 10月6日起每周六22：00～

BS11 10月7日起每周日23：30～

爱知电视台 10月8日起每周一27：05～



动画主要制作人员如下：



监督：秋田谷典昭

副监督：福岛利规

系列构成：高桥龙也

角色设计、总作画监督：酒井孝裕

道具设计：杉村苑美、コレサワシゲユキ（DIGITAL NOISE）、灯梦（DIGITAL NOISE）

美术监督：松本浩树（Atelier Platz）

色彩设计：铃木洋子

摄影监督：广冈岳

编辑：坪根健太郎

音响监督：明田川仁

音乐：藤泽庆昌

音乐制作：日本哥伦比亚

动画制作：Studio五组、AXsiZ



动画的片头曲《†吸tie Ladies†》、片尾曲《HAPPY!!ストレンジフレンズ 》均由索菲·特瓦伊莱特（cv 富田美忧）、天野灯（cv 篠原侑）、夏木日向（cv Lynn）、艾莉（cv 和气杏未）四人演唱。



动画主要声优如下：



索菲·特瓦伊莱特 cv 富田美忧

天野灯 cv 篠原侑

夏木日向 cv Lynn

艾莉 cv 和气杏未

仓井朔夜 cv 日高里菜

青木夕 cv 内田彩



动画改编自甘党创作作的同名四格漫画作品。漫画于2013年6月27日起曾4次在《月刊漫画Alive》上刊载，于2014年8月27日起正式在《月刊漫画Alive》中的一个四格漫画栏目《漫画CUNE》上连载，后来转移至于2015年8月27日正式创刊的四格漫画杂志《月刊漫画CUNE》上连载。漫画也在角川漫画网站ComicWalker上连载。漫画已经出版单行本4卷。



这部漫画是一部讲述“同活在现代社会的吸血鬼一起生活”的喜剧故事。女主角是一名普通的女子高中生天野灯。某天，她遭遇了一场奇怪的事故。所幸，她被名叫索菲·特瓦伊莱特（ソフィー・トワイライト）的吸血鬼所救。她也开始了和吸血鬼同居的生活。





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