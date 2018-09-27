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漫画《中学毕业劳动者开始高中生活》将被改编成动画

资讯 musquall 2018年09月27日 10:30

      今日，Production I.G的动画APP“Anime Beans”在其官方推特宣布，佐々木ミノル的漫画《中学毕业劳动者开始高中生活（日语：中卒労働者から始める高校生活）》将被改编成动画在APP中播出。动画预计在今年冬季播出。

漫画《中学毕业劳动者开始高中生活》将被改编成动画 资讯

      动画将在9月28日至10月9日在直播服务“Line Live”上举办声优甄选会。届时，来自81Produce的6名男声优和6名女声优将会竞逐各个动画角色。

故事简介：

      为了照顾妹妹，18岁的片桐真实中学毕业后就开始进入工厂工作。在妹妹真彩考试落榜后，两人一起进入函授制高中学习。在开学仪式当天，真实与光彩照人的贵族小姐逢泽莉央的戏剧性邂逅……

      佐々木ミノル从2012年10月起在日本文艺社杂志《漫画天堂》上连载这部漫画。漫画单行本第10卷在今年5月28日发售。漫画累计已经销售超过100万本。

      Production I.G于2017年6月至今年5月31日运营手机APP“Tate Anime”。这个APP提供适应手机竖屏播放的动画播出。这些动画每话时长约3分钟，每一部动画都只有10话，动画每周更新一次。今年6月，Production I.G重新将APP命名为“Anime Beans”再次运营。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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