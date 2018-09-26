电视动画《幼女战记》10月起在TOKYO MX、MBS、BS11重播

根据Carlo Zen原作的战争类轻小说《幼女战记》改编的同名电视动画将于10月起在TOKYO MX、MBS、BS11重播。

电视动画《幼女战记》2017年1月至3月播出，今年1月份公开了剧场版动画。标题中的“幼女”看似与宅文化相关，实际本作却是一部战争题材作品。

故事简介

统一历1923年6月。金发碧眼的幼女，谭雅·提古雷查夫，正作为部队勤务的一环而在北方军管区诺登战区第三巡逻线进行帝国军士官学校最终课程的研修。作为航空魔导师向着光辉履历踏出第一步的研修，平安无事地结束——本该如此。

但事态却向着超出预料的方向转变。以协约联合的越境侵犯为契机，帝国与协约联合进入战争状态。随着转移至战时体制，谭雅被交付了观测任务，但协约联合军发动奇袭，谭雅陷入不得不与敌军魔导师中队单独交战的事态。敌众我寡，就连在我军抵达之前牵制敌军都无法做到，但逃跑的话则难免敌前逃亡的死罪，她面临这种绝望的状况。为了无论如何存活下去，并在面对高层时做到最好的应对，谭雅使用了某个战略……。

“那是，披着幼女皮的怪物——。”

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