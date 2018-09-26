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《骨头社20周年纪念展》东京、福冈开展

资讯 十月轻舞 2018年09月26日 21:09

       动画制作公司骨头社创立20周年纪念活动《骨头社20周年纪念展》10月26日起在东京アニメセンターin DNPプラザ举行。

《骨头社20周年纪念展》东京、福冈开展 资讯

      《骨头社20周年纪念展》中将骨头社制作的动画作品中选取了21部作品在两周的时间里替换展出。会场上将展出作品海报、设定画、原画剧照以及为此次周年展特别制作的插画等。此外，动画周边产品也将在展场出售，粉丝们可以去剁手啦～

10月26日至11月12日Part1

「機巧奇傅ヒヲウ戦記」

「ラーゼフォン」

「WOLF‘S RAIN」

「鋼の錬金術師」

「交響詩篇エウレカセブン」

「獣王星」

「天保異聞妖奇士」

「DARKER THAN BLACK -黒の契約者-」

「ストレンヂア無皇刃譚」

「ソウルイーター」

「鋼の錬金術師FULLMETAL ALCHEMIST」

11月14日至25日Part2

「HEROMAN」

「Star Driver 輝きのタクト」

「ノラガミ」「スペース☆ダンディ」

「SHOW BY ROCK!!」

「血界戦線」

「モブサイコ100」

「文豪ストレイドッグス」

「僕のヒーローアカデミア」

「ひそねとまそたん」

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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