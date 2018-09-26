《骨头社20周年纪念展》东京、福冈开展

动画制作公司骨头社创立20周年纪念活动《骨头社20周年纪念展》10月26日起在东京アニメセンターin DNPプラザ举行。
《骨头社20周年纪念展》中将骨头社制作的动画作品中选取了21部作品在两周的时间里替换展出。会场上将展出作品海报、设定画、原画剧照以及为此次周年展特别制作的插画等。此外，动画周边产品也将在展场出售，粉丝们可以去剁手啦～
10月26日至11月12日Part1
「機巧奇傅ヒヲウ戦記」
「ラーゼフォン」
「WOLF‘S RAIN」
「鋼の錬金術師」
「交響詩篇エウレカセブン」
「獣王星」
「天保異聞妖奇士」
「DARKER THAN BLACK -黒の契約者-」
「ストレンヂア無皇刃譚」
「ソウルイーター」
「鋼の錬金術師FULLMETAL ALCHEMIST」
11月14日至25日Part2
「HEROMAN」
「Star Driver 輝きのタクト」
「ノラガミ」「スペース☆ダンディ」
「SHOW BY ROCK!!」
「血界戦線」
「モブサイコ100」
「文豪ストレイドッグス」
「僕のヒーローアカデミア」
「ひそねとまそたん」
本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。
评论