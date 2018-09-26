Hi, 请登录

动画《关于我转生后成为史莱姆的那件事》新一批追加声优公布

资讯 musquall 2018年09月26日 18:35

      今日，TV版动画《关于我转生后成为史莱姆的那件事》在其官方网站公布了新一批追加声优。追加声优如下：


动画《关于我转生后成为史莱姆的那件事》新一批追加声优公布 资讯 第1张


加泽尔 cv 土师孝也

动画《关于我转生后成为史莱姆的那件事》新一批追加声优公布 资讯 第2张

贝斯塔 cv 津田健次郎

动画《关于我转生后成为史莱姆的那件事》新一批追加声优公布 资讯 第3张

菲兹 cv 成田剑

动画《关于我转生后成为史莱姆的那件事》新一批追加声优公布 资讯 第4张

贝鲁亚德 cv 山本格

动画《关于我转生后成为史莱姆的那件事》新一批追加声优公布 资讯 第5张


艾莲 cv 熊田茜音

动画《关于我转生后成为史莱姆的那件事》新一批追加声优公布 资讯 第6张

基多 cv 木岛隆一

动画《关于我转生后成为史莱姆的那件事》新一批追加声优公布 资讯 第7张

卡巴尔 cv 高梨谦吾

第二部宣传片

30秒宣传广告

      声优寺岛拓笃将演唱动画的片头曲《Nameless story》。歌手TRUE将为动画演唱片尾曲《Another colony》。歌曲的CD将在11月7日发售。

动画《关于我转生后成为史莱姆的那件事》新一批追加声优公布 资讯 第8张

动画主要制作人员如下：

监督：菊地康仁
副监督：中山敦史
系列构成：笔安一幸
角色设计：江畑谅真
怪物设计：岸田隆宏
美术监督：佐藤步
美术设定：藤瀨智康、佐藤正浩
色彩设计：齐藤麻记
摄影监督：佐藤洋
图形设计：生原雄次
编辑：神宫司由美
音响监督：明田川仁
音乐：Elements Garden
动画制作：8-bit

动画主要声优如下：

利姆露 cv 冈咲美保
大贤者 cv 丰口惠美
维鲁多拉 cv 前野智昭
希兹 cv 花守由美里
红丸 cv 古川慎
朱菜 cv 千本木彩花
紫苑 cv M·A·O
苍影 cv 江口拓也
白老 cv 大冢芳忠
黑兵卫 cv 柳田淳一
利古路德 cv 山本兼平
利古路 cv 石谷春贵
哥布塔 cv 泊明日菜
凱金 cv 斧笃
托蕾妮 cv 田中理惠
岚牙 cv 小林亲弘
米莉姆 cv 日高里菜

      动画将从10月1日起播出，具体播出时间如下：

东京MX    10月1日起每周一24：00
BS11    10月1日起每周一24：00
TVK    10月1日起每周一25：00
MBS    10月2日起每周二27：30

      动画改编自由伏濑创作、みっつばー插画的轻小说《关于我转生后成为史莱姆的那件事（日语：転生したらスライムだった件，简称転スラ）》。漫画版由川上泰树作画，2015年3月开始连载于《月刊少年sirius》上连载。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论