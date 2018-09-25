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押切莲介《高分少女》完结！TV最终话本周播出

资讯 十月轻舞 2018年09月25日 15:33
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       日本漫画家押切莲介的漫画《高分少女》在9月25日发售的《月刊Big GANGAN Vol .10》上连载完结

 押切莲介《高分少女》完结！TV最终话本周播出 资讯 第1张

       《高分少女》（日文：「ハイスコアガール」）2010年开始连载，以1990年代的对战格斗游戏热潮为舞台，由引发热潮的游戏「街头霸王Ⅱ」造成男主角矢口春雄与女主角大野晶邂逅的恋爱喜剧作品。故事讲述了世界动荡的1991年，日本长崎县云仙市普贤岳火山爆发、海岸线战争开打、泡沫经济处于末期。此时，一个嗜电玩成痴的小学生矢口春雄，时不时就会去游戏中心打街机，他把游戏中心视为自己崇高的殿堂。然而不幸的是，他的一切幻想终被玷污。一个可怕的女人出现了——她就是大野晶。在一次电玩对战中这个女人与春雄大打出手。本是不同次元的两人，从此结下了一段情缘。

押切莲介《高分少女》完结！TV最终话本周播出 资讯 第2张

       该作最初刊载于史克威尔艾尼克斯出版社发行的《增刊YOUNG GANGAN》2010年11号及《増刊YOUNG GANGAN BIG》（2011年VOL.1及VOL.3），后连载于同社旗下的漫画杂志《月刊BIG GANGAN》。这部作品不仅在2012年荣获了“Bros Comic Award”大奖，还在2013年的《这本漫画真厉害！》上荣膺男生篇人气第二名的佳绩。

       单行本目前已经发售9卷，最终第10卷预计将于2019年3月25日发售。正在播出的TV动画版最终第12话也将于9月28日起在OKYO MX、MBS、BS11等台播出。

 

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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