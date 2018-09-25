原创动画《失落之歌》将有新项目

在周六的原创动画《失落之歌（LOST SONG）》最后一集重播结束后，动画播放了一部广告，广告透露动画正在制作新项目。动画将在明年2月11日举办现场活动，届时会公布最新消息。



动画监督森田纯平也在发推写到“To Be Continued”。





动画全长12话，于今年4月7日开始播出。



动画主要制作人员如下：



原作、监督、编剧：森田纯平

人物原案：福田知则

动画协力：樱井亲良

主要人物设定：金子志津枝

配角设定：原修一、藤泽俊幸

设计工作：BARNSTORM DESIGN LABO

美术指导：大久保锦一

背景美术：でほぎゃらりー

色彩设计：大西峰代

摄影指导：山本弥芳

作词：畑亚贵

音乐：白户佑辅

音乐制作：5pb.Records

动画制作：LIDENFILMS×DWANGO（共同制作）



动画片头曲是由剧中角色琳（リン）的声优铃木木乃美演唱的《歌えばそこに君がいるから》，片尾曲是由剧中角色フィーニス（菲妮丝）的声优田村由加莉演唱的《TEARS ECHO》。



动画角色及声优如下：



リン（琳） cv 铃木木乃美

フィーニス（菲妮丝） cv 田村由加莉

アル（艾尔） cv 久野美咲

ポニー·グッドライト（波妮·古德莱特） cv 高桥智秋

ヘンリー·レオボルト（亨利·雷奥伯尔特） cv 山下诚一郎

アリュー·ルックス（艾琉·路克斯） cv 濑户麻沙美

モニカ·ルックス（莫妮卡·路克斯） cv 芹泽优

コルテ、メル（寇尔蒂·梅尔） cv 茅野爱衣

バズラ·ベアモルス（巴兹拉·贝阿莫尔斯） cv 小山刚志

ルード·ベルンシュタイン4世（鲁多·贝伦休达因4世） cv 铃木裕斗

ドクター·ヴァイゼン（多克塔·夭曾） cv 小形满

タルジア·ホークレイ（塔尔加·霍克雷） cv 糸博





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