动画《强风吹拂》新宣传片播出

周日，TV版动画《强风吹拂（日语：風が強く吹いている）》在其官方推特开始播出动画的第二部宣传片。新宣传片播放了由Unison Square Garden演唱的片头曲《Catch up, latency》。



动画的第一部宣传片



动画全长23话，是半年番。动画的官方网站也公布了动画的播出时间，具体如下：



日本电视台 10月2日起每周二25:29～

BS电视台 10月9日起每周二24:00～

读卖电视台 10月8日起每周一26:59～

静冈第一电视台 10月6日起每周六26:25～



动画主要制作人员如下：



原作：三浦しをん『風が強く吹いている』（新潮文庫刊）

监督：野村和也

系列构成・脚本：喜安浩平

角色设计：千葉崇洋

关键动画师：高橋英樹 向田 隆

音响监督：菊田浩巳

音乐：林ゆうき

动画制作：Production I.G

企画协力：新潮社



动画主要声优如下：



蔵原走 [阿走] cv 大塚刚央

清濑灰二 [灰二] cv 丰永利行

城次郎 [城次] cv 上村祐翔

坂口洋平 [KING] cv 北泽力

岩仓雪彦 [阿雪] cv 兴津和幸

平田彰宏 [尼古] cv 星野贵纪

穆萨·卡马拉 [穆萨] cv 株元英彰

杉山高志 [神童] cv 内山昂辉

城太郎 [城太] cv 榎木淳弥

柏崎茜 [王子] cv 入野自由

胜田叶菜子 cv 木村珠莉

榊浩介 cv 河西健吾

藤冈一真 cv 日野聪

田崎源一郎 cv 中村浩太郎





动画改编自日本小说家三浦紫苑以东京箱根间往复大学驿传竞走为舞台的同名小说《强风吹拂（日语：風が強く吹いている）》。除了原著小说外，作品也被改编为同名的漫画、广播剧、舞台剧和电影。





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