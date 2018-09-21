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原创动画《继续奔跑非常高兴》主视觉图公开

资讯 musquall 2018年09月21日 10:05

      周周四，TV版动画《走り続けてよかったって。（暂译：继续奔跑非常高兴）》在其官方网站公布了动画的主视觉图，同时也公布了追加制作人员。

视觉图

原创动画《继续奔跑非常高兴》主视觉图公开 资讯

追加制作人员如下：

角色设计：薄井将生
道具设计：吉田大洋
色彩设计：小島真喜子（スタジオロード）
美术监督：小倉宏昌（小倉工房）
摄影监督：今関舞子（Production I.G）
编辑：松原理恵（瀬山編集室）
音乐：HoneyWorks
音响监督：郷田ほづみ
录音调整：福田夏紀
音响效果：安藤由衣、今野康之
音响制作：Dax Production

      官方网站还宣布，片头曲名为《夢ファンファーレ》，由LIP×LIP（勇次郎（CV.内山昂輝）＆愛蔵（CV.島﨑信長））负责演唱；片尾曲名为《Want you! Want you!》，由＝LOVE演唱

动画之前公布的主要制作人员如下：

监督：荒川真嗣
系列构成：高橋ナツコ
角色原案：ヤマコ（HoneyWorks）
动画制作：SIGNAL.MD
出品：はしよか製作委員会

动画主要声优如下：

须山湊 cv 福山润
大森千歌子 cv 野口衣织（=LOVE）
中田凌太 cv 鸟海浩辅
生驹景 cv 渕上舞
具志坚栞 cv こいぬ

      这部动画是由代代木动画学院联合《月刊Animage》推出的原创动画作品。动画计划于10月8日起在BS11播出。动画共有4话，每一话时长约15分钟。

故事简介：

      与朋友一起去参加声优朗读会的须山湊，被声优们的演技折服。在入学谁道桥动画学院时，与大森千歌子偶遇。两人相互鼓励，一同为成为合格的声优而奋斗。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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