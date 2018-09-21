剧场版动画《窈窕淑女》后篇本预告片公开

周三，剧场版动画《窈窕淑女》在其官方网站开始播出剧场版动画后篇《劇場版 はいからさんが通る 後編 ～花の東京大ロマン～（暂译：窈窕淑女 后篇 ～花之东京大浪漫）》的本预告片。本预告片播放了由女主角的声优早见沙织演唱的动画后篇主题曲《新しい朝》。



剧场版动画后篇计划在10月19日上映。



剧场版动画《窈窕淑女》分为前后篇，前篇名为《劇場版 はいからさんが通る 前編 ～紅緒、花の17歳～（暂译：剧场版窈窕淑女 前篇 ～红绪，花一样的17岁～）》，已经在2017年11月11日上映。早见沙织将为女主角花村红绪配音，宫野真守将为红绪的未婚夫、男主角伊集院忍配音。



剧场版动画的主要制作人员如下：



原作：大和和纪

监督（前篇）・脚本：古桥一浩

监督（後篇）：加濑充子

角色设计：西位辉实

背景设计・美术监督：秋山健太郎

色彩设计：辻田邦夫

摄影：荻原猛夫（Graphinica）

音响监督：若林和弘

音乐：大島ミチル

动画制作：日本动画

出品：剧场版窈窕淑女制作委员会

配给：Warner Bros.电影



剧场版动画《窈窕淑女（日文：はいからさんが通る ）》改编自大和和纪的同名少女漫画。大和和纪于1975年起在讲谈社杂志《少女朋友》上开始连载这部漫画，并于1977年完结。漫画在1977年赢得了首届讲谈社漫画奖少女漫画奖。讲谈社共出版漫画单行本8卷。漫画曾被改编成TV版动画（1978～1979，共42话）、真人电影、舞台剧和真人电视剧。



故事发生在大正年间。女主角花村红绪在很小的时候就失去了母亲，由身为日本陆军高级军官的父亲抚养长大。结果，红绪成长为一个完全不符合日本传统女性形象的假小子。她学习剑道、喝酒，穿着西式时尚服装而不是传统的日本和服，她也对家务事不感兴趣。她拒绝与伊集院家的少爷伊集院忍指腹为婚，讲究女权，希望可以嫁给爱情。几乎是在第一眼看到红绪就爱上她的伊集院忍，包容了红绪一切的任性，支持她走在时代前端的女权主义。爱上这样的一个男人，对红绪来说，几乎是理所当然……然而战争却分开了他们，伊集院忍必须前往满洲抗击俄国（日俄战争）。





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