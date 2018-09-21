Hi, 请登录

剧场版动画《窈窕淑女》后篇本预告片公开

资讯 musquall 2018年09月21日 09:44

       周三，剧场版动画《窈窕淑女》在其官方网站开始播出剧场版动画后篇《劇場版 はいからさんが通る 後編 ～花の東京大ロマン～（暂译：窈窕淑女 后篇 ～花之东京大浪漫）》的本预告片。本预告片播放了由女主角的声优早见沙织演唱的动画后篇主题曲《新しい朝》。

       剧场版动画后篇计划在10月19日上映。

剧场版动画《窈窕淑女》后篇本预告片公开 资讯 第1张

       剧场版动画《窈窕淑女》分为前后篇，前篇名为《劇場版 はいからさんが通る 前編 ～紅緒、花の17歳～（暂译：剧场版窈窕淑女 前篇 ～红绪，花一样的17岁～）》，已经在2017年11月11日上映。早见沙织将为女主角花村红绪配音，宫野真守将为红绪的未婚夫、男主角伊集院忍配音。

剧场版动画的主要制作人员如下：

原作：大和和纪
监督（前篇）・脚本：古桥一浩
监督（後篇）：加濑充子
角色设计：西位辉实
背景设计・美术监督：秋山健太郎
色彩设计：辻田邦夫
摄影：荻原猛夫（Graphinica）
音响监督：若林和弘
音乐：大島ミチル
动画制作：日本动画
出品：剧场版窈窕淑女制作委员会
配给：Warner Bros.电影

       剧场版动画《窈窕淑女（日文：はいからさんが通る ）》改编自大和和纪的同名少女漫画。大和和纪于1975年起在讲谈社杂志《少女朋友》上开始连载这部漫画，并于1977年完结。漫画在1977年赢得了首届讲谈社漫画奖少女漫画奖。讲谈社共出版漫画单行本8卷。漫画曾被改编成TV版动画（1978～1979，共42话）、真人电影舞台剧和真人电视剧。

剧场版动画《窈窕淑女》后篇本预告片公开 资讯 第2张

       故事发生在大正年间。女主角花村红绪在很小的时候就失去了母亲，由身为日本陆军高级军官的父亲抚养长大。结果，红绪成长为一个完全不符合日本传统女性形象的假小子。她学习剑道、喝酒，穿着西式时尚服装而不是传统的日本和服，她也对家务事不感兴趣。她拒绝与伊集院家的少爷伊集院忍指腹为婚，讲究女权，希望可以嫁给爱情。几乎是在第一眼看到红绪就爱上她的伊集院忍，包容了红绪一切的任性，支持她走在时代前端的女权主义。爱上这样的一个男人，对红绪来说，几乎是理所当然……然而战争却分开了他们，伊集院忍必须前往满洲抗击俄国（日俄战争）。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论