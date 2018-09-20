动画《我家的女仆有够烦！》主题曲公布，第二部宣传片播出

周三，TV版动画《我家的女仆有够烦！（日语：うちのメイドがウザすぎる!）》在其官方网站公布了动画片头曲和片尾曲的取名，同时开始播出动画的第二部宣传片。这部宣传片播放了片头曲。



动画片头曲是由高梨米希亚（cv 白石晴香）＆鸭居燕（cv 沼仓爱美）演唱的《ウザウザ☆わおーっす！》，歌曲CD计划在10月24日发售，CD还将收录由高梨米希亚（cv 白石晴香）演唱的《さいてーさいあく！ウザキモライフ》。动画片尾曲也是由鸭居燕（cv 沼仓爱美）＆高梨米希亚（cv 白石晴香）演唱，曲名为《ときめき☆くらいまっくす》，CD计划在10月24日发售，CD也将收录由高梨米希亚（cv 白石晴香）演唱的《ホッカホカの気持ち》。



动画第二部宣传片



动画第一部宣传片



动画主要声优如下：



高梨米希亚 cv 白石晴香

鸭居燕 cv 沼仓爱美

鹈饲绿 cv M·A·O

鹫崎美美香 cv 原田彩枫

森川唯 cv 井泽诗织

高梨康弘 cv 加藤将之



动画主要制作人员如下：



监督：太田雅言

系列构成：あおしまたかし

角色设计：山崎淳

动画制作：动画工房



动画播出信息如下：



AT-X 10月5日起每周五23:00～

东京MX 10月5日起每周五25:40～

太阳电视台 10月8日起每周一24:00～

KBS京都 10月5日起每周五25:40～

爱知电视台 10月9日起每周二25:35～

TVQ九州放送 10月7日起每周日26:35～

BS11 10月6日起每周六27:00～



此外，动画还会从10月5日24：00起在网络视频服务ひかりTV中播出。





动画改编自日本漫画家中村官户创作的同名漫画。漫画连载于双叶社杂志《月刊Action》，现已发行单行本3卷。漫画的前两话最初以《燕熊！（日语：つばくま!）》为标题刊载于新书馆发行的百合漫画选集《ひらり、》第12期和第13期。



故事简介：



有着俄罗斯血统的小学二年级学生高梨米希亚因母亲早早去世而与父亲共同生活，由于不喜欢父亲雇佣女佣，总是想方设法进行恶作剧迫使女佣们离开，直到有一天一个戴着眼罩的女仆“鸭居燕”来到米希亚的家，使得米希亚无法施展她的恶作剧，更糟糕的是燕还是个萝莉控......





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