动画《哥布林杀手》新15秒广告播出

今日，GA文库开始播出TV版动画《哥布林杀手》新15秒广告。



动画计划从10月6日起每周六开始播出，具体播出时间如下：



AT-X:10月6日起每周六24:30～

东京MX、太阳电视台、BS11:10月6日起每周六25:30～



动画也会在网络视频服务中播出，网络播出时间如下：



10月6日起每周六25:30～ dアニメストア、アニメ放題、U-NEXT、AbemaTV、Gyao!ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル

10月8日起每周一24:00～ Netflix

10月9日起每周二12:00～ FOD、バンダイチャンネル、J:COMオンデマンド、アクトビラ、TSUTAYA TV、milplus

10月9日后陆续播出：au ビデオパス

之后陆续播出：Hulu



动画主要制作人员如下：



原作：蜗牛 くも（GA文库/SB Creative刊）

角色原案：神奈月昇

监督：尾崎隆晴

系列构成、剧本：仓田英之

剧本：黑田洋介

角色设计：永吉隆志

音乐：末广健一郎

动画制作：WHITE FOX



动画的片头曲将由Mili演唱。动画的片尾曲将由网络歌手そらる演唱。



动画主要声优如下：



哥布林杀手 cv 梅原裕一郎

女神官 cv 小仓唯

妖精弓手 cv 东山奈央

牧牛少女 cv 井口裕香

柜台小姐 cv 内田真礼

矿人道士 cv 中村悠一

蜥蜴僧侣 cv 杉田智和

魔女 cv 日笠阳子

枪使 cv 松冈祯丞



动画改编自蜗牛 くも创作的同名轻小说，轻小说于2018年2月宣布了动画化的消息。



故事简介：



凭借疯狂杀戮哥布林的哥布林杀手在公会排位第三还获得了“哥布林杀手”的称号，而女主角（之一）叫做女神官在首次外出组队挑战哥布林时队伍几乎遭到了全灭，幸好哥布林杀手及时出现救了女神官一命，后来女神官就和哥布林杀手组队一起冒险，除此之外还有妖精弓手、牧牛少女、柜台小姐等女性对哥布林杀手很有好感——





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