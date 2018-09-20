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动画《辉夜姬想让人告白》制作人员公布，明年1月播出

资讯 musquall 2018年09月20日 11:52

      周三，TV版动画《辉夜姬想让人告白～天才们的恋爱头脑战～（日语：かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～）》在其官方网站公布了动画的主要制作人员，并确定动画将在2019年1月播出。



动画《辉夜姬想让人告白》制作人员公布，明年1月播出 资讯 第1张


      动画将从2019年1月起在MBS、东京MX、BS11、群马电视台、栃木电视台、中京电视台、新泻电视台播出。

动画主要制作人员如下：

监督：畠山守
系列构成：中西泰博
角色设计：八寻裕子
总作画监督：八寻裕子、矢向宏志、针场裕子
道具设计：木藤贵之
美术监督：若林里纱
色彩设计：穗刈加奈子
摄影监督：冈崎正春
编辑：松原理惠
音乐：羽冈佳
音响监督：明田川仁
音响制作：Magic Capsule
动画制作：A-1 Pictures
出品：辉夜大小姐想让我告白制作委员会

动画《辉夜姬想让人告白》制作人员公布，明年1月播出 资讯 第2张

      动画改编自赤坂アカ创作的同名日本校园爱情漫画。漫画于2015年5月开始在集英社杂志《奇迹Jump》每月连载一话。之后漫画于2016年3月移籍至同社杂志《周刊Young Jump》每周连载一话。漫画在2017年第三届《下一部漫画大赏》中获得漫画部门第一名。2018年6月1日，漫画作者在其推特上宣布了漫画将要动画化的消息。

动画《辉夜姬想让人告白》制作人员公布，明年1月播出 资讯 第3张

故事简介：

      在备受期待的菁英就读的秀知院学园，在学生会里相遇的副会长·四宫辉夜与会长白银御行对彼此都有好感，但两人的自尊心都不允许自己就这样向对方告白，就在这样的情况下僵持了半年——
      完全不够坦率的两人，认为自己只要先告白就输了，每天想的都是“设法让对方先告白”。
      就这样直到今天，辉夜与白银使尽浑身解数的恋爱头脑战仍在持续著。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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