动画《圣斗少女翔》黄金圣斗士老声优回归

今日，动画《圣斗少女翔》在其官方网站公布了动画中黄金圣斗士的声优。在以前的《圣斗士星矢》系列中为黄金圣斗士配音的关俊彦、田中秀幸、置鲇龙太郎将会继续为黄金圣斗士配音。





从左到右分别是天蝎座米罗声优关俊彦、狮子座艾奥里亚声优田中秀幸、双子座撒加声优置鲇龙太郎



新关键视觉图



这部动画由东映制作，将于今年12月起在视频服务“ANIMAX on PlayStation”播出。



声优铃木爱奈、M・A・O、水濑祈将继广播剧CD后再一次为三位主角翔子、响子和沙织配音。此外，美衣由声优歌手中岛爱配音。



翔子 cv 铃木爱奈

响子 cv M・A・O

沙织 cv 水濑祈

美衣 cv 中岛爱



动画《圣斗少女翔》改编自车田正美经典漫画《圣斗士星矢》的同名番外篇作品，番外篇由久织知槙负责创作。漫画发生在原作故事“圣域篇”之后，“海皇篇”之前。与原作及其他番外篇作品不同，这部漫画的主角是一位名叫翔的圣斗少女，她为了保护女神雅典娜而与恶魔作战。



漫画于2013年6月起开始在秋田书店杂志《冠军RED》上连载。秋田书店在2017年8月18日出版了漫画单行本第10卷。



久织知槙的其他作品包括《机动战士高达SEED DESTINY THE EDGE》、《机动战士高达SEED DESTINY THE EDGE Desire》、剧场版动画《机动战士高达：逆袭的夏亚》漫画版和《战国Basara》漫画版。





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