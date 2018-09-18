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TV版动画《妖精的尾巴》最终季新视觉图公布

资讯 musquall 2018年09月18日 10:54

      周日，TV版动画《妖精的尾巴》最终季在其官方网站公布了动画的新视觉图

TV版动画《妖精的尾巴》最终季新视觉图公布 资讯 第1张

新视觉图

      lol将演唱动画的片头曲《power of the dream》。这首歌由Giz'Mo (from Jam9)作词、ArmySlick,Giz'Mo (from Jam9)作曲、ArmySlick编曲。

      Beverly将为动画演唱片尾曲《Endless Harmony》。这首歌由坂田麻美作词、山田秀俊作曲、妻夫木崇次编曲。

      动画将从今年10月7日起每周日7：00在东京电视台、大阪电视台、爱知电视台、北海道电视台、栃木电视台、TVQ九州放送播出。

TV版动画《妖精的尾巴》最终季新视觉图公布 资讯 第2张

动画主要制作人员如下：

监督：石平信司
系列构成：十川诚志
角色设计：竹内进二 / 佐野聪彦
音响监督：はたしょう二
音乐：高梨康治
动画制作：A-1 Pictures / ブリッジ

动画主要声优如下：

纳兹 cv 柿原徹也
露西 cv 平野绫
哈比 cv 钉宫理恵
格雷 cv 中村悠一
艾露莎 cv 大原沙耶香

      《妖精的尾巴》是漫画家真岛浩所作的奇幻少年漫画作品。漫画于2006年至2017年7月在讲谈社杂志《周刊少年Magazine》第35期开始连载。由漫画改编而来的TV版动画第一季于2009年10月12日起在东京电视台及其联播网播出，并于日本以外地区播出。TV版动画第二季于2014年4月5日起开始播出。TV版续集《妖精的尾巴 Zero》也从2016年1月开始播出。作品的第一部剧场版于2012年8月18日于日本正式上映。最新剧场版动画《妖精的尾巴 龙泣》在2017年5月6日开始上映。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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