TV版动画《妖精的尾巴》最终季新视觉图公布

周日,TV版动画《妖精的尾巴》最终季在其官方网站公布了动画的新视觉图。



新视觉图



lol将演唱动画的片头曲《power of the dream》。这首歌由Giz'Mo (from Jam9)作词、ArmySlick,Giz'Mo (from Jam9)作曲、ArmySlick编曲。



Beverly将为动画演唱片尾曲《Endless Harmony》。这首歌由坂田麻美作词、山田秀俊作曲、妻夫木崇次编曲。



动画将从今年10月7日起每周日7:00在东京电视台、大阪电视台、爱知电视台、北海道电视台、栃木电视台、TVQ九州放送播出。



动画主要制作人员如下:



监督:石平信司

系列构成:十川诚志

角色设计:竹内进二 / 佐野聪彦

音响监督:はたしょう二

音乐:高梨康治

动画制作:A-1 Pictures / ブリッジ



动画主要声优如下:



纳兹 cv 柿原徹也

露西 cv 平野绫

哈比 cv 钉宫理恵

格雷 cv 中村悠一

艾露莎 cv 大原沙耶香



《妖精的尾巴》是漫画家真岛浩所作的奇幻少年漫画作品。漫画于2006年至2017年7月在讲谈社杂志《周刊少年Magazine》第35期开始连载。由漫画改编而来的TV版动画第一季于2009年10月12日起在东京电视台及其联播网播出,并于日本以外地区播出。TV版动画第二季于2014年4月5日起开始播出。TV版续集《妖精的尾巴 Zero》也从2016年1月开始播出。作品的第一部剧场版于2012年8月18日于日本正式上映。最新剧场版动画《妖精的尾巴 龙泣》在2017年5月6日开始上映。





