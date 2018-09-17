动画《闪乱神乐 东京妖魔篇》公开新主视觉图

MarvelousAQL推出的动作游戏《闪乱神乐》系列，即将推出动画第二季「东京妖魔篇」。官方日前公开了新主视觉图，儿10月11日将会在东京的新宿バルト9电影院举行前夜祭，邀请到饰演雪泉的原由实、饰演飞鸟的原田瞳、饰演月光的小原莉子，以及系列制作人爆高木谦一郎到场与观众们互动。

故事描述一个现在还存在着忍者的世界，政府为了对抗政治家与大企业雇佣的“恶忍”，成立的培养“善忍”的“国立半藏学院”中入学的女生们战斗的故事。主角由五位性格各异的女忍者构成，她们分别是飞鸟、斑鸠、葛城、柳生和云雀。





【制作团队】

监督：柳泽哲也

系列构成、剧本：北岛行德

角色设计：后藤润二

总作画监督：后藤润二、宫泽努

音响监督：森下广人

音乐：NoisyCroak

音乐製作：Lantis

动画製作人：河井敬介

动画製作：TNK

爆乳製作人：高木谦一郎

製作：SHINOVI MASTER Partners





【声优】

雪泉：原由实

丛：金元寿子

夜樱：石原夏织

四季：山本彩乃

美野里：五十嵐裕美

飞鸟：原田瞳

斑鳩：今井麻美

葛城：小林优

柳生：水桥香织

云雀：井口裕香

雅緋：平田宏美

紫：矢作纱友里

忌梦：斋藤千和

两备：日笠阳子

两奈：MAKO

焰：喜多村英梨

咏：茅野爱衣

日影：白石凉子

未来：后藤沙绪里

春花：丰口惠美

神乐：松冈由贵

奈乐：甲斐田裕子

莲华：津田美波

华毘：德井青空

华风流：井泽诗织

雪不归：阿澄佳奈

月光：小原莉子

闪光：藤田茜



