动画《happy sugar life》确定全长12话

周六，TV版动画《happy sugar life》在其官方网站公布了动画蓝光的信息。动画全长12话，蓝光有四卷。



蓝光四卷计划分别在9月19日、10月24日、11月21日和12月19日发售，其中均包含3话动画、映像特典和封入特典。



TV版动画《happy sugar life》已经于上周五在MBS等电视台播出。具体播出信息如下：



MBS 2018年7月13日起每周五25：55～

TBS 2018年7月13日起每周五25：55～

BS-TBS 2018年7月14日起每周六24：00～

AT-X 2018年7月18日起每周三24：00～

Amazon Prime Video日本・海外独占网络播出



动画制作人员如下：



原作：键空富烧（掲载 月刊「ガンガンJOKER」スクウェア・エニックス刊）

总监督：草川启造

监督：长山延好

系列构成：待田堂子

角色设计：安田祥子

美术监督：谷地清隆

色彩设计：松原阳子

摄影监督：伊藤康行

编集：冈祐司

音响监督：立石弥生

音乐：龟山耕一郎

动画制作：Ezo'la

出品：happy sugar life制作委员会



动画主要声优如下：



松坂砂糖 cv 花泽香菜

神户盐 cv 久野美咲

神户旭 cv 花守由美里

三星太阳 cv 花江夏树

飞騨翔子 cv 洲崎绫

北理川大地 cv 石川界人

松坂砂糖的婶婶 cv 井上喜久子



歌手ReoNa将为动画演唱片尾曲《SWEET HURT》。这首歌是ReoNa的首支单曲，单曲计划在8月29日发售。之前，ReoNa以剧中歌手“神崎艾尔莎”的身份为动画《刀剑神域外传GGO》演唱多首插曲。



动画角色北理川大地原计划由声优梅原裕一郎配音，但他因病需要休养，石川界人接替他为该角色配音。



动画改编自键空富烧作画的同名漫画。漫画于2015年5月22日在史克威尔艾尼克斯杂志《月刊GANGAN JOKER》上连载。史克威尔艾尼克斯于今年3月22日出版了漫画单行本第7卷。



故事简介：



松坂砂糖有了喜欢的人。 和那位喜欢的人在一起就会产生甜蜜的感情。 这一定就是爱吧。她这么想着。 为了守护这份感情，无论什么事也可以被原谅。 就算欺骗、侵犯、夺取、玩坏也没有关系。





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