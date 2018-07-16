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【讣告】游戏设计师、插画家、漫画家梶山浩辞世

资讯 musquall 2018年07月16日 11:06

      周六晚间，游戏设计师、插画家、漫画家梶山浩的儿子通过梶山浩的推特向外界宣布，其父梶山浩已经去世。宣告没有透露梶山浩何时辞世、梶山浩的死因等信息。

【讣告】游戏设计师、插画家、漫画家梶山浩辞世 资讯

      周日，德间书店杂志《漫画Ryuu》编辑部也通过新闻网站Natalie确认了梶山浩的死讯。编辑部表示，如果获得了新的信息，他们会及时公布。

      梶山浩出道于1990s的游戏产业。他在游戏《ドラゴンマスターシルク》及续作《ドラゴンマスターシルク2》中担任策划、场景、角色设计和插画。他也参与了游戏《シャイニング・フォース外伝 ～遠征・邪神の国へ～》、《シャイニング・フォース外伝 II ～邪神の覚醒～》、《シャイニング・フォース外伝 ～ファイナル コンフリクト～》、《シャイニング・ウィズダム》、《シャイニング・フォースIII》、《黄金太阳》、《黄金太阳 失落的年代》、《黄金太阳 漆黑的黎明》、《女王之刃 螺旋混乱》、《超女主角战记》和《魔术师之死》。

      在漫画方面，梶山浩参与创作了成人漫画《双面战姬》。他从去年起在德间书店杂志《漫画Ryuu》上连载全年龄漫画《Curse Blood》，德间书店在去年12月13日出版了漫画单行本第一卷。

      正在播出的动画《昴之七星》，梶山浩也参与了制作，他负责精灵、使魔设计。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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