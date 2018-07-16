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And2girls安菟携手腾讯动漫 独家签约国漫《安菟之幸运的星》

资讯 musquall 2018年07月16日 10:35
     2018年7月13日，国产偶像漫画《安菟之幸运的星》独家签约腾讯动漫平台。这部漫画是以中国首个实现实时互动的虚拟女团And2girls安菟的五位成员为主角，自2017年11月17日在各大漫画平台上线，以清新的画风和精美的画质广受好评，随着故事的不断展开，越来越多的人通过漫画成为了And2girls安菟的忠实粉丝，自上线以来30话全网点击量超过一亿次。
And2girls安菟携手腾讯动漫 独家签约国漫《安菟之幸运的星》 资讯 第1张
      《安菟之幸运的星》以And2girls安菟五位虚拟偶像为主角，由白金作家刘嘉俊共同撰写漫画大纲。有别于其他作品常用的以猎奇设定或是刻意曲折的剧情吸引眼球，And2girls安菟选择用心向读者讲述更真实更贴近生活的故事，通过具有代入感的叙事和深层次的精神内核与读者达成共鸣。在And2girls安菟的五位偶像的故事里，读者们仿佛可以见到同在追逐梦想之路上的自己，不论是家长的否定，同学的嘲笑或者是前辈的打压，都不能阻碍我们追逐梦想，成为更好的自己的道路。
       精致的画风可谓是《安菟之幸运的星》的独家标签。作为偶像类国漫作品，And2girls安菟在目前上线的30话中，每一格都可以供粉丝随手截图当做头像、壁纸。不论是远景的精细程度、中景近景的人物刻画，角色的始终保持着超高的颜值，从未出作画崩坏的情况。为了最大程度保证漫画的精度，And2girls安菟和素有“中国漫画梦之队”的夏天岛进行合作，双方集结优势资源，为读者呈现出了画风清新、构图考究、线条精细、上色丰富的高水准国漫作品。
And2girls安菟携手腾讯动漫 独家签约国漫《安菟之幸运的星》 资讯 第2张
       And2girls安菟作为全国首个可实时互动的虚拟女团，依托于蜜枝科技拥有专利的Virtual Andromeda虚拟现实“黑科技”实现跟粉丝现场互动、现场签名、实时直播，摆脱了以虚拟歌姬为主的行业固有模式和对于国外技术的依赖，成为真正可陪伴粉丝们成长的优质偶像。据了解，And2girls安菟将与腾讯动漫达成技术合作，为腾讯动漫明星IP《狐妖小红娘》主角涂山苏苏的偶像化提供技术支持。未来，双方还将在技术、IP、内容等多个方面展开更为深入的合作。
And2girls安菟携手腾讯动漫 独家签约国漫《安菟之幸运的星》 资讯 第3张
       And2girls安菟自2017年7月7日于上海CCG以全息演唱会的形式出道以来，持续为观众及读者们提供精致、用心的作品。此次独家签约腾讯动漫之后，恢复更新前两周《安菟之幸运的星》将于每周周五、周六、周日三天进行持续更新。未来，And2girls安菟还推出更多优质作品，同样以And2girls安菟为主角的首部偶像动画《安菟！安菟！》迷你剧场版将于8月上线，正番也将在2019年跟粉丝们见面。


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