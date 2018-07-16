And2girls安菟携手腾讯动漫 独家签约国漫《安菟之幸运的星》

《安菟之幸运的星》以And2girls安菟五位虚拟偶像为主角，由白金作家刘嘉俊共同撰写漫画大纲。有别于其他作品常用的以猎奇设定或是刻意曲折的剧情吸引眼球，And2girls安菟选择用心向读者讲述更真实更贴近生活的故事，通过具有代入感的叙事和深层次的精神内核与读者达成共鸣。在And2girls安菟的五位偶像的故事里，读者们仿佛可以见到同在追逐梦想之路上的自己，不论是家长的否定，同学的嘲笑或者是前辈的打压，都不能阻碍我们追逐梦想，成为更好的自己的道路。

And2girls安菟作为全国首个可实时互动的虚拟女团，依托于蜜枝科技拥有专利的Virtual Andromeda虚拟现实“黑科技”实现跟粉丝现场互动、现场签名、实时直播，摆脱了以虚拟歌姬为主的行业固有模式和对于国外技术的依赖，成为真正可陪伴粉丝们成长的优质偶像。据了解，And2girls安菟将与腾讯动漫达成技术合作，为腾讯动漫明星IP《狐妖小红娘》主角涂山苏苏的偶像化提供技术支持。未来，双方还将在技术、IP、内容等多个方面展开更为深入的合作。



