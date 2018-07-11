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《迪士尼 声之王子殿下》系列新CD即将发售 人气男性声优翻唱迪士尼经典名曲

资讯 菜菜 2018年07月11日 18:58

日本迪士尼推出的系列专辑《声之王子殿下（声の王子様）》，由多位人气男性声优翻唱迪士尼动画的经典歌曲。近日官方宣布即将在9月推出新专辑，并将举办系列作的第一场演唱会

《迪士尼 声之王子殿下》系列新CD即将发售 人气男性声优翻唱迪士尼经典名曲 资讯 第1张

最新专辑《迪士尼 声之王子殿下 Voice Stars Dream Selection》这次邀请到的声优是「石川界人」、「上村祐翔」、「江口拓也」、「小野贤章」、「佐藤拓也」、「武内骏辅」、「畠中祐」、「羽多野渉」、「花江夏树」、「日野聪」、「前野智昭」以及「山下大辉」。他们将演唱《阿拉丁》、《小美人鱼》、《玩具总动员》、《狮子王》、《美女与野兽》等多部经典动画的歌曲。

《迪士尼 声之王子殿下》系列新CD即将发售 人气男性声优翻唱迪士尼经典名曲 资讯 第2张

【收录曲目】

・I Wanna Be Like You《森林王子》／石川界人

・A Whole New World《阿拉丁》／上村祐翔

・Under the sea《小美人鱼》／江口拓也

・When She Loved Me《玩具总动员2》／小野贤章

・Beauty and the Beast《美女与野兽》／佐藤拓也

・Friend Like Me《阿拉丁》／武内骏辅

・Hakuna Matata《狮子王》／畠中祐

・If I Didn't Have You《怪兽电力公司》／羽多野渉

・Part of your world《小美人鱼》／花江夏树

・Be Our Guest《美女与野兽》／日野聪

・Go the Distance《大力士》／前野智昭

・Remember Me《可可夜总会》／山下大辉

・Mickey Mouse Club March／全员


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