《迪士尼 声之王子殿下》系列新CD即将发售 人气男性声优翻唱迪士尼经典名曲

日本迪士尼推出的系列专辑《声之王子殿下（声の王子様）》，由多位人气男性声优翻唱迪士尼动画的经典歌曲。近日官方宣布即将在9月推出新专辑，并将举办系列作的第一场演唱会。

最新专辑《迪士尼 声之王子殿下 Voice Stars Dream Selection》这次邀请到的声优是「石川界人」、「上村祐翔」、「江口拓也」、「小野贤章」、「佐藤拓也」、「武内骏辅」、「畠中祐」、「羽多野渉」、「花江夏树」、「日野聪」、「前野智昭」以及「山下大辉」。他们将演唱《阿拉丁》、《小美人鱼》、《玩具总动员》、《狮子王》、《美女与野兽》等多部经典动画的歌曲。





【收录曲目】

・I Wanna Be Like You《森林王子》／石川界人

・A Whole New World《阿拉丁》／上村祐翔

・Under the sea《小美人鱼》／江口拓也

・When She Loved Me《玩具总动员2》／小野贤章

・Beauty and the Beast《美女与野兽》／佐藤拓也

・Friend Like Me《阿拉丁》／武内骏辅

・Hakuna Matata《狮子王》／畠中祐

・If I Didn't Have You《怪兽电力公司》／羽多野渉

・Part of your world《小美人鱼》／花江夏树

・Be Our Guest《美女与野兽》／日野聪

・Go the Distance《大力士》／前野智昭

・Remember Me《可可夜总会》／山下大辉

・Mickey Mouse Club March／全员



