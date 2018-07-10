《刀剑神域 Alicization》公开最新主视觉图和宣传影像

「川原砾」原作的超人气轻小说《刀剑神域》即将推出新续作《刀剑神域 Alicization》。官方日前在「SWORD ART ONLINE SUMMER FESTIVAL 2018」活动上公开了最新主视觉图和宣传影像。

“这里……是哪儿……？”如果注意到桐人、不知为什么陷入了庞大的空想虚拟世界。登陆前的记忆模糊不清，只得在周围徘徊寻找线索。





之后，桐人到达了漆黑的大树“基加斯西达”并与一名少年相遇了。“我的名字是尤吉欧。请多关照，桐人君”少年是在虚拟世界的居民――即“NPC”，但是却如同人类一样“感情丰富”。





在和尤吉欧加深交往的同时，桐人也在摸索着这个世界。在桐人的脑海中，某一个记忆苏醒了。那是幼年时的桐人和尤吉欧在山野奔跑的记忆――本来，不存在的记忆。在那个回忆中，有着一个金发少女的身影。她的名字，是爱丽丝。绝对不应该忘记的、重要的名字――。





【制作团队】

监督：小野学

助监督：佐久间贵史

角色设计：足立慎吾、铃木豪、西口智也

总作画监督：铃木豪、西口智也

道具设计：早川麻美、伊藤公规

怪物设计：河野敏弥

动作作画监督：菅野芳弘、竹内哲也

美术监督：小川友佳子、渡边佳人

音乐：梶浦由记

监製：EGG FIRM、Straight Edge

製作：A-1 Pictures





【声优】

桐人：松冈禎丞

亚丝娜：户松遥

爱丽丝：茅野爱衣

优吉欧：岛崎信长







