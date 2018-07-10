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《刀剑神域 Alicization》公开最新主视觉图和宣传影像

资讯 菜菜 2018年07月10日 12:26

「川原砾」原作的超人气轻小说《刀剑神域》即将推出新续作《刀剑神域 Alicization》。官方日前在「SWORD ART ONLINE SUMMER FESTIVAL 2018」活动上公开了最新主视觉图和宣传影像。

《刀剑神域 Alicization》公开最新主视觉图和宣传影像 资讯

“这里……是哪儿……？”如果注意到桐人、不知为什么陷入了庞大的空想虚拟世界。登陆前的记忆模糊不清，只得在周围徘徊寻找线索。


之后，桐人到达了漆黑的大树“基加斯西达”并与一名少年相遇了。“我的名字是尤吉欧。请多关照，桐人君”少年是在虚拟世界的居民――即“NPC”，但是却如同人类一样“感情丰富”。


在和尤吉欧加深交往的同时，桐人也在摸索着这个世界。在桐人的脑海中，某一个记忆苏醒了。那是幼年时的桐人和尤吉欧在山野奔跑的记忆――本来，不存在的记忆。在那个回忆中，有着一个金发少女的身影。她的名字，是爱丽丝。绝对不应该忘记的、重要的名字――。


【制作团队】

 监督：小野学

 助监督：佐久间贵史

 角色设计：足立慎吾、铃木豪、西口智也

 总作画监督：铃木豪、西口智也

 道具设计：早川麻美、伊藤公规

 怪物设计：河野敏弥

 动作作画监督：菅野芳弘、竹内哲也

 美术监督：小川友佳子、渡边佳人

 音乐：梶浦由记

 监製：EGG FIRM、Straight Edge

製作：A-1 Pictures


声优

 桐人：松冈禎丞

 亚丝娜：户松遥

 爱丽丝：茅野爱衣

 优吉欧：岛崎信长



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