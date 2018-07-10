动画《青春期笨蛋不做兔女郎学姐的梦》公布新视觉图、制作人员

周二，TV版动画《青春期笨蛋不做兔女郎学姐的梦（日语：青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない）》官方网站公布了动画的新关键视觉图和动画的制作人员。



新关键视觉图



动画主要制作人员如下：



原作：鸭志田一

原作插画：沟口凯吉

监督：增井壮一

系列构成：横谷昌宏

角色设计：田村里美

总作画监督：田村里美、高田晃

助监督：いわたかずや

道具设计：高田晃

美术设定：藤井一志

美术监督：涉谷幸弘

色彩设计：横田明日香

3D监督：野间裕介、唐泽佑人

摄影监督：关谷能弘

2D工作、特殊效果：内海纱耶

编辑：三嶋章纪

音响监督：岩浪美和

音乐：fox capture plan

动画制作：CloverWorks

出品：青笨Project



动画主要声优如下：



梓川咲太 cv 石川界人

樱岛麻衣 cv 濑户麻沙美

梓川枫 cv 久保由利香

古贺朋绘 cv 东山奈央

双叶理央 cv 种崎敦美

丰浜和花 cv 内田真礼

牧之原翔子 cv 水濑祈



牧之原翔子(cv 水濑祈)的角色宣传视频



主人公梓川咲太的妹妹梓川枫（cv 久保由利香）的角色宣传视频



丰浜和花（cv 内田真礼）的角色宣传视频



动画改编自鸭志田一原作、沟口凯吉插画的轻小说《青春猪头少年系列（日语：青春ブタ野郎シリーズ）》。与一般轻小说不同的是，此系列作品的每卷的书名不一样。2018年3月10日，在电击文库25周年作品发表时宣布动画化，预定于2018年10月开始播出。



故事简介：



梓川咲太在学校中因为「送医事件」（和他妹妹被欺凌有关系）被大家孤立，但是他本人并不在意这点，某天他去图书馆帮自己的妹妹借书的时候居然看到了野生的兔女郎，而这位兔女郎就是自己的学姐曾经是明星的樱岛麻衣，而她也是有着「思春期症候群」存在感可以变成像空气一样被大家所遗忘——





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