超人气作品《LoveLive!》的另一部偶像企划《LoveLive! Sunshine!!》即将制作新剧场版动画,定名为《LoveLive! Sunshine!! The School Idol Movie Over the Rainbow》,官方公开了特报影片和新视觉海报。

私立浦之星女子学院,位于静冈县沼津市的海边小镇内浦。在这所坐落在骏河湾角落里的小小的高中里,以二年级学生高海千歌为中心的九位少女,心中怀着大大的梦想而站了出来。那就是——成为闪闪发光的“校园偶像”!只要不放弃,梦想就一定能实现——现在就以那片光芒为目标,勇往直前!她们的“大家一起实现的故事”正在开始。