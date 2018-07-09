Hi, 请登录

天蚕土豆#创作十周年# 上海粉丝见面会

资讯 狼小狼 2018年07月09日 15:41

　　著名作家天蚕土豆的"全国巡回粉丝见面会·上海站"，于2018年7月7日下午，在上海杨浦区著名地标"lavin玫瑰里"拉开帷幕，粉丝满席，场面火爆。

　　以《热血苍穹·元气十足》为主题的全国粉丝见面会（上海站），由咪咕数媒主办，未天文化协办，庆祝天蚕土豆创作十周年（2008-2018），同时回馈多年来支持天蚕土豆的忠实粉丝。

天蚕土豆#创作十周年# 上海粉丝见面会 资讯 第1张

　　天蚕土豆，中国内地著名作家，中国作家协会第九届全国委员会委员，浙江省网络作家协会副主席。

　　2008年开始创作，其代表作《斗破苍穹》、《武动乾坤》、《大主宰》等，是网络文学领域的顶级名作，在网络上拥有超高人气，多次刷新百度指数记录，并获得了"网文之王"的尊荣。天蚕土豆在创作之余，还创立了"未天文化"，深度开发《大主宰》、《元尊》、《苍穹榜》等精品自有IP，并运营"未天阅读"自有阅读平台，大力拓展天蚕土豆系列小说所构建的庞大世界观，精心打造"影、视、书、游、漫"多维联动的文化旗舰品牌。

其玄幻新作《元尊》的小说、漫画、有声等多个版本，受到读者的热烈追捧，百度指数节节攀升，在破纪录的路上，他从未止步。

天蚕土豆#创作十周年# 上海粉丝见面会 资讯 第2张

少年执笔，热血十年

　　今年，正好是天蚕土豆写作的第十年。在他的笔下，勾勒的全是热血沸腾的少年，是斗气恢弘的大陆，是他脑海中构造的一个个的异世界。这位纯粹的执笔者，带着故事里有血有肉的角色们，唯我独行，叱咤风云。每个主角都历经千难万险，面临人生抉择，依旧保持最初的赤诚之心，收获人生的胜利。

　　就像《元尊》故事里讲述的那样，在一个气掌乾坤的世界，一气可搬山，可倒海，可翻天，可掌阴阳乾坤。身为大周王朝太子的周元，天生的圣龙气运在出生之际就被大武国阴谋剥夺。失去力量的依托，大周王朝只能苟延残喘，时刻处于被动挨打甚至亡国的危险局面。在师傅苍渊和师姐夭夭的协助下，周元重开八脉，踏上了荆棘重生的历练之路……周元的结局，我们相信可以用四个字来概况，那就是"未来可期"。

天蚕土豆#创作十周年# 上海粉丝见面会 资讯 第3张

热血苍穹，元气十足

　　主持人首先邀请天蚕土豆登台。天蚕土豆向粉丝们问好，诚挚感谢大家多年以来的支持。在访谈环节里，天蚕土豆与粉丝面对面互动交流，天蚕土豆分享了自己这十年创作的苦乐与成长。粉丝们在现场倾听了天蚕土豆的走心发言后，踊跃发言，表达自己多年来对天蚕土豆以及他的作品的喜爱与见解，并对他的《元尊》表示极高地期待。

天蚕土豆#创作十周年# 上海粉丝见面会 资讯 第4张

　　访谈中，土豆坦言，他已经坚持写文10年了，在这么多作品里面，他最喜欢的一句台词就是《斗破苍穹》里，主角萧炎说的那句"三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。"土豆说："因为很多的读者朋友都是和我年纪相仿的年轻人，在经历一些人生挫折之后，他们需要一种激励。而这句话，就是我对他们的一种鼓励。"

　　网络文学作品的影视化已然成为一种潮流，尤其是热门"IP"已经开启了霸屏模式，由天蚕土豆同名小说改编的电视剧《武动乾坤》和《斗破苍穹》即将在下月上映。此外，土豆对作品《元尊》的影视化有了一些特别的期待，他说："每一部小说改编成影视作品，他的改编力度都会比较大，希望在《元尊》影视化改编的时候能够亲自参与到剧本创作当中，参与力度更大一些，也希望改编成功，能够获得大家的认可。"

　　访谈环节的最后，土豆大大感谢了所有支持他的读者朋友。他说："能够得到大家的支持算是我最大的成功。"

　　时间正值世界杯，土豆大大还与现场粉丝进行世界杯主题的足球互动小游戏，如桌式足球、足球知识问答、ps4世界杯实况足球争霸赛等，只为给粉丝一个超级开心而难忘的下午。

天蚕土豆#创作十周年# 上海粉丝见面会 资讯 第5张

　　现场气氛十分活跃，远道而来的粉丝大呼过瘾，不枉粉了土豆大大这么多年！

天蚕土豆#创作十周年# 上海粉丝见面会 资讯 第6张
天蚕土豆#创作十周年# 上海粉丝见面会 资讯 第7张

　　游戏结束后，土豆大大与所有粉丝合影留念，记录下这美好而快乐的一天。

天蚕土豆#创作十周年# 上海粉丝见面会 资讯 第8张

　　在最后的现场签售环节,很多粉丝纷纷购买《元尊》图书及元尊限量周边产品。数百名粉丝排起长龙，有序前行，与土豆大大亲切互动、签名留念。

天蚕土豆#创作十周年# 上海粉丝见面会 资讯 第9张
天蚕土豆#创作十周年# 上海粉丝见面会 资讯 第10张

　　“提笔十年，热血一生"，土豆大大更希望自己可以做到提笔一生，生生热血。把他书中不放弃，不抛弃，努力坚持，奋勇向上的精神传递给他的读者们。十年之约，初心不变，十年之后，让我们共同守护这份美好的回忆。


相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论