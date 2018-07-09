天蚕土豆#创作十周年# 上海粉丝见面会

著名作家天蚕土豆的"全国巡回粉丝见面会·上海站"，于2018年7月7日下午，在上海杨浦区著名地标"lavin玫瑰里"拉开帷幕，粉丝满席，场面火爆。

以《热血苍穹·元气十足》为主题的全国粉丝见面会（上海站），由咪咕数媒主办，未天文化协办，庆祝天蚕土豆创作十周年（2008-2018），同时回馈多年来支持天蚕土豆的忠实粉丝。

天蚕土豆，中国内地著名作家，中国作家协会第九届全国委员会委员，浙江省网络作家协会副主席。

2008年开始创作，其代表作《斗破苍穹》、《武动乾坤》、《大主宰》等，是网络文学领域的顶级名作，在网络上拥有超高人气，多次刷新百度指数记录，并获得了"网文之王"的尊荣。天蚕土豆在创作之余，还创立了"未天文化"，深度开发《大主宰》、《元尊》、《苍穹榜》等精品自有IP，并运营"未天阅读"自有阅读平台，大力拓展天蚕土豆系列小说所构建的庞大世界观，精心打造"影、视、书、游、漫"多维联动的文化旗舰品牌。

其玄幻新作《元尊》的小说、漫画、有声等多个版本，受到读者的热烈追捧，百度指数节节攀升，在破纪录的路上，他从未止步。

少年执笔，热血十年

今年，正好是天蚕土豆写作的第十年。在他的笔下，勾勒的全是热血沸腾的少年，是斗气恢弘的大陆，是他脑海中构造的一个个的异世界。这位纯粹的执笔者，带着故事里有血有肉的角色们，唯我独行，叱咤风云。每个主角都历经千难万险，面临人生抉择，依旧保持最初的赤诚之心，收获人生的胜利。

就像《元尊》故事里讲述的那样，在一个气掌乾坤的世界，一气可搬山，可倒海，可翻天，可掌阴阳乾坤。身为大周王朝太子的周元，天生的圣龙气运在出生之际就被大武国阴谋剥夺。失去力量的依托，大周王朝只能苟延残喘，时刻处于被动挨打甚至亡国的危险局面。在师傅苍渊和师姐夭夭的协助下，周元重开八脉，踏上了荆棘重生的历练之路……周元的结局，我们相信可以用四个字来概况，那就是"未来可期"。

热血苍穹，元气十足

主持人首先邀请天蚕土豆登台。天蚕土豆向粉丝们问好，诚挚感谢大家多年以来的支持。在访谈环节里，天蚕土豆与粉丝面对面互动交流，天蚕土豆分享了自己这十年创作的苦乐与成长。粉丝们在现场倾听了天蚕土豆的走心发言后，踊跃发言，表达自己多年来对天蚕土豆以及他的作品的喜爱与见解，并对他的《元尊》表示极高地期待。

访谈中，土豆坦言，他已经坚持写文10年了，在这么多作品里面，他最喜欢的一句台词就是《斗破苍穹》里，主角萧炎说的那句"三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。"土豆说："因为很多的读者朋友都是和我年纪相仿的年轻人，在经历一些人生挫折之后，他们需要一种激励。而这句话，就是我对他们的一种鼓励。"

网络文学作品的影视化已然成为一种潮流，尤其是热门"IP"已经开启了霸屏模式，由天蚕土豆同名小说改编的电视剧《武动乾坤》和《斗破苍穹》即将在下月上映。此外，土豆对作品《元尊》的影视化有了一些特别的期待，他说："每一部小说改编成影视作品，他的改编力度都会比较大，希望在《元尊》影视化改编的时候能够亲自参与到剧本创作当中，参与力度更大一些，也希望改编成功，能够获得大家的认可。"

访谈环节的最后，土豆大大感谢了所有支持他的读者朋友。他说："能够得到大家的支持算是我最大的成功。"

时间正值世界杯，土豆大大还与现场粉丝进行世界杯主题的足球互动小游戏，如桌式足球、足球知识问答、ps4世界杯实况足球争霸赛等，只为给粉丝一个超级开心而难忘的下午。

现场气氛十分活跃，远道而来的粉丝大呼过瘾，不枉粉了土豆大大这么多年！

游戏结束后，土豆大大与所有粉丝合影留念，记录下这美好而快乐的一天。

在最后的现场签售环节,很多粉丝纷纷购买《元尊》图书及元尊限量周边产品。数百名粉丝排起长龙，有序前行，与土豆大大亲切互动、签名留念。

“提笔十年，热血一生"，土豆大大更希望自己可以做到提笔一生，生生热血。把他书中不放弃，不抛弃，努力坚持，奋勇向上的精神传递给他的读者们。十年之约，初心不变，十年之后，让我们共同守护这份美好的回忆。



