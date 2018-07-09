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手游改编动画《INGRESS THE ANIMATION》公开新视觉海报&声优名单

资讯 菜菜 2018年07月09日 12:47

Niantic」推出的实境游戏《Ingress》是利用GPS定位和增强实境进行的游戏，此前已宣布动画化。官方近日公开了最新主视觉海报和主角声优名单。

手游改编动画《INGRESS THE ANIMATION》公开新视觉海报&声优名单 资讯 第1张

主角Makoto由「中岛ヨシキ」饰演，失去记忆的女性Sarah由「上田丽奈」饰演，神秘的男人Jack则由「喜山茂雄」饰演，而人工智慧「ADA（A Detection Algorithm）」的声优确定沿用「绪方惠美」进行配音。

手游改编动画《INGRESS THE ANIMATION》公开新视觉海报&声优名单 资讯 第2张手游改编动画《INGRESS THE ANIMATION》公开新视觉海报&声优名单 资讯 第3张

手游改编动画《INGRESS THE ANIMATION》公开新视觉海报&声优名单 资讯 第4张

动画剧情将延续游戏的世界观，但地点设在日本东京。一群欧洲科学家偶然发现某种神秘的能量，这一能量的来源和用途无人知晓，但一些研究人员认为它会影响我们的思想。我们必须控制住这股能量，否则就会被其奴役。阵营分为两派，“Enlightened”（启示军，绿色阵营）试图接纳这股力量，坚信这是对人类的恩赐，另一派“Resistance”（抵抗军，蓝色阵营）则奋力抵抗并保护我们人类剩馀的资源和财富……


【制作团队】

 监    督：樱木优平

 脚    本：月岛総记 ／ 月岛トラ

音    乐：カワイヒデヒロ

角色原案：本田雄

 副 监 督：入川庆也

 ＣＧ监督：古川厚

 美术监督：加藤浩(ととにゃん)／坂上裕文

 美术监督补佐：新井帆海

 模组监督：宫冈将志

 动画监督：小林丸

 摄影监督：野村达哉

 动画製作：CRAFTAR


【声优】

Makoto：中岛ヨシキ

Sarah：上田丽奈

Jack：喜山茂雄

 人工智慧ADA：绪方恵美


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