原创动画《RErideD》第二部宣传片播出，新消息公布

周四，角川原创动画《RErideD-跨越时空的德里达- （日语：RErideD－刻越えのデリダ－ ）》在其官方网站开始播出动画的第二部宣传片。新宣传片公布了动画的追加声优、制作人员、片头曲片尾曲的演唱者，同时也确定动画将在今年秋季播出。



动画追加声优如下：



维多·弗尔克尔 cv 佐佐木启夫

玛尤卡 cv 本渡枫

格拉汉姆 cv 山本和臣

多娜 cv 小林优

内桑·比尔施泰因 cv 樱井孝宏

汉斯·安德烈 cv 稻叶实

贾奎斯·伊万 cv 松田健一郎



之前公布的动画主要声优如下：



德里达·伊万 cv 小野贤章

玛吉·比尔施泰因 cv M·A·O

尤莉·迪特里希 cv 茜屋日海夏



动画主要制作人员如下：



监督：佐藤卓哉

角色原案：安倍吉俊

系列构成：古怒田健志

动画角色设计：渡边浩二

副监督：祝浩司

设计WORKS、世界观设定：コレサワシゲユキ（DIGITAL NOISE）

美术监督：春日美波（草薙）

色彩设计：佐藤直子

摄影监督：松井伸哉（Chiptune）

3D监督：滨村敏郎（WIRED）

编辑：后藤正浩（REAL-T）

音乐：井内舞子

音乐制作：KADOKAWA

音响监督：长崎行男

音响效果：小山恭正

音响制作：HALF H·P STUDIO

动画制作：GEEK TOYS

制作：RErideD partners



动画片头曲由QUADRANGLE演唱，动画片尾曲由玛吉（cv M·A·O）、尤莉（cv 茜屋日海夏）演唱。



动画计划在今年秋季播出。



剧情简介：



2050年。由于在父亲创立的制造公司·Rebuild社对“自律机械DZ”的开发做出了贡献，因而年纪轻轻就赢得了名声的技术人员德里达·伊万（主人公）。有一次，德里达与同僚内桑注意到了“DZ”的重大缺陷，但上司却完全不听从忠告，对此感到恼火的他在知道危险的情况下仍然拖延应对，并前去参加内桑的爱女·玛吉的生日派对。但，在度过了一时平稳之后的第二天，德里达和内桑遭到神秘部队的袭击。在出逃的最后，落入冷冻睡眠装置的德里达再次睁开眼时，时间已经过了10年，放眼望去的世界早已荒废，陷入了战争状态！

就在遭到失控的“DZ”群的袭击，即将放弃一切的时候，德里达回想起了内桑临终的话语。

“玛吉就拜托你了”

即使对降临到自己身上的命运感到困惑，但为了寻找玛吉，德里达仍然向前迈进。

重逢，超越了“时间”——这是，思念踏上旅途的故事。





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