《黄金神威》OVA公开追加声优名单 「飞田展男」等人参演

漫画家「野田智」连载于周刊YOUNG JUMP上的人气漫画《黄金神威》即将发售第15集单行本。其初回限定版本会附原创OVA动画，官方日前公开了「久寿田马吉」、「日泥保」、「老板娘」及「日泥新平」等角色的声优人选。
新加入的声优有「高木渉」、「飞田展男」、「橘U子」及「上田燿司」。
在日俄战争中存活并创下不少功勋的士兵「杉元佐一」，拥有着「不死身杉原」称号。 战后他为了某个目的而需要大笔金钱，而前往了当时号称能一夕致富的北海道展开寻宝冒险。 在当地他邂逅了阿依努的少女「阿希莉」，并一同踏上寻找宝藏之旅……
【制作团队】
监 督：难波日登志
系列构成：高木登
角色设计：大贯健一
动物设定：墨佳辽
美术监督：森川篤
色彩设计：茂木孝浩
撮影监督：戸泽雄一郎
编 集：定松刚
音响监督：明田川仁
音响制作：マジックカプセル
音 乐：末广健一郎
製 作：GENO STUDIO
【声优】
杉元佐一：小林亲弘
阿席莉帕：白石晴香
白石由竹：伊藤健太郎
鹤见中尉：大塚芳忠
土方岁三：中田让治
尾形百之助：津田健次郎
谷垣源次郎：细谷佳正
牛山辰马：乃村健次
永仓新八：菅生隆之
二阶堂浩平／洋平：杉田智和
二瓶铁造：大塚明夫
边见和雄：関俊彦
久寿田马吉：高木渉
日泥保：飞田展男
老板娘：橘U子
日泥新平：上田燿司
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