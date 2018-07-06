《黄金神威》OVA公开追加声优名单 「飞田展男」等人参演

漫画家「野田智」连载于周刊YOUNG JUMP上的人气漫画《黄金神威》即将发售第15集单行本。其初回限定版本会附原创OVA动画，官方日前公开了「久寿田马吉」、「日泥保」、「老板娘」及「日泥新平」等角色的声优人选。

新加入的声优有「高木渉」、「飞田展男」、「橘U子」及「上田燿司」。





在日俄战争中存活并创下不少功勋的士兵「杉元佐一」，拥有着「不死身杉原」称号。 战后他为了某个目的而需要大笔金钱，而前往了当时号称能一夕致富的北海道展开寻宝冒险。 在当地他邂逅了阿依努的少女「阿希莉」，并一同踏上寻找宝藏之旅……





【制作团队】

监 督：难波日登志

系列构成：高木登

角色设计：大贯健一

动物设定：墨佳辽

美术监督：森川篤

色彩设计：茂木孝浩

撮影监督：戸泽雄一郎

编 集：定松刚

音响监督：明田川仁

音响制作：マジックカプセル

音 乐：末广健一郎

製 作：GENO STUDIO





【声优】

杉元佐一：小林亲弘

阿席莉帕：白石晴香

白石由竹：伊藤健太郎

鹤见中尉：大塚芳忠

土方岁三：中田让治

尾形百之助：津田健次郎

谷垣源次郎：细谷佳正

牛山辰马：乃村健次

永仓新八：菅生隆之

二阶堂浩平／洋平：杉田智和

二瓶铁造：大塚明夫

边见和雄：関俊彦

久寿田马吉：高木渉

日泥保：飞田展男

老板娘：橘U子

日泥新平：上田燿司



