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《黄金神威》OVA公开追加声优名单 「飞田展男」等人参演

资讯 菜菜 2018年07月06日 12:54

漫画家「野田智」连载于周刊YOUNG JUMP上的人气漫画《黄金神威》即将发售第15集单行本。其初回限定版本会附原创OVA动画，官方日前公开了「久寿田马吉」、「日泥保」、「老板娘」及「日泥新平」等角色的声优人选。

《黄金神威》OVA公开追加声优名单 「飞田展男」等人参演 资讯

新加入的声优有「高木渉」、「飞田展男」、「橘U子」及「上田燿司」。


在日俄战争中存活并创下不少功勋的士兵「杉元佐一」，拥有着「不死身杉原」称号。 战后他为了某个目的而需要大笔金钱，而前往了当时号称能一夕致富的北海道展开寻宝冒险。 在当地他邂逅了阿依努的少女「阿希莉」，并一同踏上寻找宝藏之旅……


【制作团队】

 监　　督：难波日登志

 系列构成：高木登

 角色设计：大贯健一

 动物设定：墨佳辽

 美术监督：森川篤

 色彩设计：茂木孝浩

 撮影监督：戸泽雄一郎

 编　　集：定松刚

 音响监督：明田川仁

 音响制作：マジックカプセル

音　　乐：末广健一郎

製　　作：GENO STUDIO


【声优】

 杉元佐一：小林亲弘

 阿席莉帕：白石晴香

 白石由竹：伊藤健太郎

 鹤见中尉：大塚芳忠

 土方岁三：中田让治

 尾形百之助：津田健次郎

 谷垣源次郎：细谷佳正

 牛山辰马：乃村健次

 永仓新八：菅生隆之

 二阶堂浩平／洋平：杉田智和

 二瓶铁造：大塚明夫

 边见和雄：関俊彦

 久寿田马吉：高木渉

 日泥保：飞田展男

 老板娘：橘U子

 日泥新平：上田燿司


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