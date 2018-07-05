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【终宣】没约到小姐姐的你弱爆了！715神秘的同人展EXA由你来探索

资讯 musquall 2018年07月05日 12:49

这是一次没有异性磁场却同性相吸的同人展

没错！！！

大声喊出它的名字！！！

【Excellent Acg 同人展】

仅限小姐姐可进场的神秘组织

请务必带上身份证明呦


【终宣】没约到小姐姐的你弱爆了！715神秘的同人展EXA由你来探索 资讯 第1张

对于如此诱惑且具有视觉冲击的漫展

你们确定不要加入我们吗？

不要犹豫的戳链接好吗？

答应我！

@Nyato喵特 购票链接：https://www.nyato.com/manzhan/11095/

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@花中最美是百合同人社团 @阿雲雲kiun-沒動力弄手作 @白茶社 @就是秦瑶瑶大野智是我头号老公 @浊水含玉 @萨摩Dasiv @三日月株式会社 @绯村薰薰 @卷毛明叔 @浮_生_物_语_ @翼水s @冥香_长期求约稿 @shinra森罗 @陆十壹_61th @原来我只是奶茶啊T_T@奇纪qiji @糖酥酥和苏糖糖 @生气了吗工作室 @零食組_寄售代理

 

以上太太全体参展确定，各种同人贩售物应有尽有

更多贩售物列表请戳@【喵特是最吼的】无差别同人站 （感谢【喵特是最吼的】的支持❤）http://www.all【喵特是最吼的】.cn/all【喵特是最吼的】/event/event.do?event=532


【终宣】没约到小姐姐的你弱爆了！715神秘的同人展EXA由你来探索 资讯 第4张

@天闻角川-次元基地 合作VIP礼包与集邮抽奖#全职高手# #偶像梦幻祭# #刀剑乱舞# 就问你们心动没？

@猫耳FM 将携 @晋江文学城 ，长佩文学 @公子长佩 的原著改编广播剧作品现场宣传，长佩也将现场直参，携带可爱的周边以及精美无料与大家见面。

@尚漫 携 @古乐风华录 和 @木神令 作品参展，乐器与植物的完美拟人，除此之外现场也会有得好礼的互动环节，机不可失失不再来啊！

@执剑之刻 由拾梦文化打造的的绮丽浪漫和风奇谭，兵器拟人的游戏简直女性取向的福利，想要官方周边的请用力戳门票呦！

@日更计划 旗下@月刊AquaKiss ，WEB型少女漫画志，包含短篇和连载等多种形式的漫画体验，现场赠送试阅小册子，女性的福音！你确定不要领一份吗？


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@神玉艺术馆 倾情赞助本次EXA同人展收蔵品展览作品，画作皆由日本原装封存作者亲笔签名，一定会让粉丝们大饱眼福，大师级真迹在此谁与争锋。


【终宣】没约到小姐姐的你弱爆了！715神秘的同人展EXA由你来探索 资讯 第6张

EXA同人展吉祥物家巧儿明信片交换活动

特料材质，双面印花，贴邮票即可邮寄

领取方式：展会当天可凭自己的手绘卡片到官方服务台换取

（PS：请在卡片上写上自己的微博ID）

EXA娘全部收集齐后，将在微博及@动漫之家 平台进行展示

希望大家能多多参与我们的活动

让更多同人爱好者看到有爱的作品

为您ღ( ´･ᴗ･` )比心


【终宣】没约到小姐姐的你弱爆了！715神秘的同人展EXA由你来探索 资讯 第7张

嘉宾神秘活动进行中……


【终宣】没约到小姐姐的你弱爆了！715神秘的同人展EXA由你来探索 资讯 第8张

微信【EXA同人展】

微博【ExcellentAcg同人展EX娘】

LOFTER【Excellent Acg 同人展】

北京EXA同人展游客群【221439308】

EXA漫展NPC群【616101247】


【终宣】没约到小姐姐的你弱爆了！715神秘的同人展EXA由你来探索 资讯 第9张

2018-07-15

Excellent Acg 同人展

北京市西城区北三环中路甲3号神玉艺术馆

此次同人展仅限女性入场（生理性别为女）

请大家仔细看清入场规则后再进行购票

避免到场后出现各项问题

【点击下方加群】

点击加入→【喵特の裏世界3.0：497881665】

点击加入→【喵特京津分队：183607825】




【终宣】没约到小姐姐的你弱爆了！715神秘的同人展EXA由你来探索 资讯 第10张


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