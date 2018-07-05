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上映7集播放量三亿，《末世觉醒之入侵》掀起话题热度背后：现代战争国漫究竟能否闯出一条路

资讯 musquall 2018年07月05日 12:47


上映7集播放量三亿，《末世觉醒之入侵》掀起话题热度背后：现代战争国漫究竟能否闯出一条路 资讯 第1张

　　天工艺彩原创动画《末世觉醒之入侵》于5月24日登陆腾讯视频，至今更新7集，播放量已突破三亿，创近期国产动画新高。《末世觉醒之入侵》由曲艺执导，是首部现代战争末世科幻3D国漫，上线后引发广泛的关注与讨论，今日，片方发布破三亿纪念海报

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破三亿纪念海报

　　《末世觉醒之入侵》开播以来捷报频传，上映一周票房破亿，五集破两亿，七集破三亿，成为当下又一热门国漫。

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　　这部动画讲述了末世人类与AI智能之间残酷的生存战争。在未来科技为王的时代，人类败给觉醒的人工智能强AI，被实验失败产生的“意识吞噬者”感染。少数幸存者在世界角落苟活，争夺灾变前遗留的生存物资。地球一片荒芜，马三等人为了生存走上反抗道路，这段热血征程却意外频发。故事围绕能源争夺展开，突出种族利益纷争，跨越时空维度，展开一幅反乌托邦的现实主义画卷。

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上映7集播放量三亿，《末世觉醒之入侵》掀起话题热度背后：现代战争国漫究竟能否闯出一条路 资讯 第7张

上映7集播放量三亿，《末世觉醒之入侵》掀起话题热度背后：现代战争国漫究竟能否闯出一条路 资讯 第8张

　　动画从一开始就埋下诸多线索。吃鸡小队全副武装，竟不知道如何对付意识吞噬者；小海明明是有能力独自在末世生存的计算机天才，却装疯卖傻暗中盗走指尖陀螺；马三等人被流亡政府的机器人攻击，生死未卜。猝不及防的反转、复杂烧脑的剧情，与美剧式叙事风格相得益彰，融合军事、末世、科幻、机甲等多种元素，充满强烈电影质感，深受粉丝追捧。

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部分粉丝评论

　　在该动画的腾讯视频专辑中，“动画版吃鸡”、“生化版吃鸡”、“终于有适合军粉看的动画了”、“真的很现实”、“哲学意味很浓”、“动画CF”、“第一末世国漫”等评论占据弹幕的主流，粉丝阵营则以军迷和游戏迷为主。

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部分弹幕

　　在粉丝加持下，《末世觉醒之入侵》的动画一路冲破一亿、两亿、三亿大关，并有望持续发力。精良制作收获口碑，保持IP粉丝告高速增长，在业内同样是话题热门。

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业内讨论动画细节

　　新时代的观众口味趋于多样，对品质要求高。作为国内首部现代战争末世科幻3D动画，《末世觉醒之入侵》获得观众的肯定，其独特尝试不仅让国漫市场呈现出多元化的发展趋势，更证明了同类题材的广阔前景，堪称今年国漫市场的又一匹黑马。


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