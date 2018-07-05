动画《消灭都市》公布新关键视觉图

周三，动画《消灭都市》在其官方推特公布了一张新关键视觉图。在之前公布的关键视觉图上，女主角小雪站在雨中，在新视觉图中，男主角拓也躺在雨中。









新视觉图



旧视觉图



动画《消灭都市》改编自Wright Flyer Studios公司制作，集AVG、ACT、RPG于一身的多元素同名手机游戏。这款手机游戏是一个讲故事的跑酷游戏。游戏讲述了一位迷之少女与萌呆大叔拯救家人与世界的故事。游戏全程在高速的跑酷操作中完成。玩家需要针对自身的属性特征，快速反应，打倒妨碍玩家们发觉真相的念灵。



故事简介



一夜之间，日本某座城市的中心地区突然神秘消失，事件发生原因一直在调查中，却从未有结果….三年过去了，搬运工拓也接到了一个神秘的订单，此次搬运的竟然是位少女小雪。在旅途中，yuki逐渐展示了自己不同于他人的神秘能力，怎料这位柔弱的少女竟然是当年事件仅有的幸存者，相遇究竟是偶然还是必然，未来究竟是希望还是绝望，踏上旅途的两个人正在逐步走近事件的真相，属于两个人的终点竟然是……



动画主要制作人员如下：



原作：消灭都市（Wright Flyer Studios）

音乐制作：Pony Canyon

动画制作：Madhouse



动画主要声优如下：



小雪 cv 花泽香菜

拓也 cv 杉田智和

明 cv 中村悠一

桔梗 cv 爱美

研究员 cv 新垣樽助

祖克柏 cv 西村太佑

调查员 cv 中惠光城





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