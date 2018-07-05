Hi, 请登录

动画《消灭都市》公布新关键视觉图

资讯 musquall 2018年07月05日 10:23

      周三，动画《消灭都市》在其官方推特公布了一张新关键视觉图。在之前公布的关键视觉图上，女主角小雪站在雨中，在新视觉图中，男主角拓也躺在雨中。

动画《消灭都市》公布新关键视觉图 资讯 第1张



新视觉图

动画《消灭都市》公布新关键视觉图 资讯 第2张

旧视觉图

　　动画《消灭都市》改编自Wright Flyer Studios公司制作，集AVG、ACT、RPG于一身的多元素同名手机游戏。这款手机游戏是一个讲故事的跑酷游戏。游戏讲述了一位迷之少女与萌呆大叔拯救家人与世界的故事。游戏全程在高速的跑酷操作中完成。玩家需要针对自身的属性特征，快速反应，打倒妨碍玩家们发觉真相的念灵。

故事简介

　　一夜之间，日本某座城市的中心地区突然神秘消失，事件发生原因一直在调查中，却从未有结果….三年过去了，搬运工拓也接到了一个神秘的订单，此次搬运的竟然是位少女小雪。在旅途中，yuki逐渐展示了自己不同于他人的神秘能力，怎料这位柔弱的少女竟然是当年事件仅有的幸存者，相遇究竟是偶然还是必然，未来究竟是希望还是绝望，踏上旅途的两个人正在逐步走近事件的真相，属于两个人的终点竟然是……

动画主要制作人员如下：

原作：消灭都市（Wright Flyer Studios）
音乐制作：Pony Canyon
动画制作：Madhouse

动画主要声优如下：

小雪 cv 花泽香菜
拓也 cv 杉田智和
明 cv 中村悠一
桔梗 cv 爱美
研究员 cv 新垣樽助
祖克柏 cv 西村太佑
调查员 cv 中惠光城


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论