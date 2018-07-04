《Re：从零开始的异世界生活》国内授权花落天象 推出同名手游

7月4日，东京电视台与天象互动共同发布：天象互动已获得电视动画作品《Re：从零开始的异世界生活》在中国大陆及港澳台的手游开发运营权，将在不久之后推出同名手游《Re：从零开始的异世界生活-INFINITY》。目前国内的官方网站和预约事宜正在紧锣密鼓地筹备中。





(图1)《Re：从零开始的异世界生活》 动画

《Re：从零开始的异世界生活》是由轻小说家长月达平创作，插画家大冢真一郎负责插图设计，角川·MJ文库J出版的轻小说作品 。其在改编成电视动画作品后于2016年4月一经播出就广受欢迎，毫无悬念地成为了当年年度最热动画。“雷姆”等角色更是成为常年出现在各大榜单的“人气王”。

作品讲述了少年菜月昴忽然被召唤到异世界并获得了死亡轮回的能力，在异世界与伙伴相识又经历了许多悲惨事件之后，用轮回的力量一次又一次地打破困局，并守护住最重要人们的命运的故事。

【热门IP加持，用死亡守护爱，1:1复刻还原】

《Re：从零开始的异世界生活》作品自2016年热播以来，一直在用户中拥有极高人气。有关作品剧情走向和人物个性等内容，在国内各大社交网站上留下了无数热门话题讨论。“爱蜜莉雅“、“雷姆”等人更是受到了无数ACG圈人士的喜爱。

面对当下市场上大量良莠不齐的二次元IP改编手游，在提及如何面对用户的高期待时，天象互动表示：在游戏故事性和人物设定上，天象与东京电视台、角川出版社会展开了密切沟通，以保证手游的高品质。

《Re：从零开始的异世界生活-INFINITY》手游会保留动漫的精髓，1:1复刻还原人物、场景和剧情，并邀请动漫cv的原班人马为人物、剧情做全新的配音，在视觉和听觉感受上都达到完美还原。

另外手游还将在原作剧情基础上，加入全新的番外、支线剧情。玩法上更注重剧情的代入感和人物养成要素，力图为大家带来一场精彩的沉浸式的异世界冒险之旅，让更多人体验到《Re：从零开始的异世界生活-INFINITY》的魅力。

【异世界大门再临 《Re：从零开始的异世界生活-INFINITY》手游预约即将启动】

天象互动透露在今年7月举办的上海CCG动漫展会上，《Re：从零开始的异世界生活-INFINITY》同名手游将随东京电视台的参展活动一起亮相。《Re：从零开始的异世界生活-INFINITY》的国服预约站及官方网站已在紧张筹备中。官网上线后，将会逐一开放原班声优大师团的剧情视听片段及游戏更多内容。同时，官方也为玩家朋友们准备了精彩的预约活动和福利。

目前同名正版手游的官方微博已经上线，进一步的消息请关注官方微博：@从零开始的异世界生活-INFINITY