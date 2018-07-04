动画《音乐少女》第二部宣传片播出，片尾曲预览

周一，TV版动画《音乐少女》在其官方网站开始播出动画的第二部宣传片。这部宣传片介绍了动画的主要角色，还播放了由动画声优们演唱的片尾曲《シャイニング・ピース》。



动画《音乐少女》是基于Studio DEEN为“动画未来2015”创作的动画短片《音乐少女》而制作的。动画将于今年7月6日起在AT-X首播，之后会在东京MX和BS11播出。



故事起源于少女山田木花子与籍籍无名的11人偶像组合“音乐少女”的相遇。组合制作人认为组合需要一位新成员。于是，山田木花子便加入了组合，与其他成员一起努力，向音乐界的顶点奋斗。



动画主要制作人员如下：



原作：Studio DEEN／King Record

监督：西本由纪夫

系列构成・脚本：赤尾でこ

角色原案：さんた茉莉

角色设计：小松桃花

音乐制作：King Record

动画制作：Studio DEEN

出品：音乐少女制作委员会



动画的片头曲是由小仓唯演唱的《永遠少年》，这首歌也是她的第九首单曲。动画片尾曲是由动画声优们组成的组合“音乐少女”（山田木花子（cv 深川芹亚）、箕作沙沙芽（cv 高桥花林）、西尾未来（cv 冈咲美保）、雪野日阳（cv 大野柚布子）、具志坚修普（cv 岛袋美由利）、诸冈露露（cv 江口菜子）、金时琴子（cv Lynn）、迎羽织（cv 小仓唯）、迎桐（cv 上坂堇）、千岁春（cv 沼仓爱美）、熊谷绘里（cv 濑户麻沙美）、龙王更纱（cv 渕上舞））演唱的《シャイニング・ピース》。



动画主要声优如下：



山田木花子 cv 深川芹亚

箕作沙沙芽 cv 高桥花林

西尾未来 cv 冈咲美保

雪野日阳 cv 大野柚布子

具志坚修普 cv 岛袋美由利

诸冈露露 cv 江口菜子

金时琴子 cv Lynn

迎羽织 cv 小仓唯

迎桐 cv 上坂堇

千岁春 cv 沼仓爱美

熊谷绘里 cv 濑户麻沙美

龙王更纱 cv 渕上舞

池桥大辉 cv 平川大辅

山田木隆 cv 松田健一郎

山田木幸 cv 柚木凉香



此外，动画中“音乐少女”所属的音乐制作公司“PINE RECORDS”是“日本第一家虚拟人物制作公司”，他们将在6月6日发售组合的第一支单曲《On Stage Life》。





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