《K 七个故事》系列剧场版动画最后三部预告片播出

周一，GoRA和GoHands的系列剧场版动画《K 七个故事（K SEVEN STORIES）》的官方网站开始播出系列最后三部的预告片。预告片还播放了由组合angela演唱的片尾曲。



第四部《Lost Small World～檻の向こうに～（暂译：Lost Small World～去牢笼的另一边～）》预告片



第五部《メモリー・オブ・レッド～BURN～（暂译：红色记忆～BURN～）》预告片



第六部《Circle Vision～Nameless Song～（暂译：环形视觉 ～无名之歌～）》预告片



第四部将于2018年10月6日上映，新追加声优如下：





系列共6部剧场版动画，第一部计划在7月7日上映。番外短片《ザ・アイドルK（暂译：偶像K）》也会同时上映。剧场版及番外短片都将采用同样的配音及制作阵容。



剧场版系列制作人员如下：



原作：GoRA×GoHands

监督・角色设计：铃木信吾

系列构成／脚本：GoRA

音乐：远藤干雄

主题曲：angela

动画制作：GoHands

出品：k-7project



番外短片《ザ・アイドルK（暂译：偶像K）》制作人员如下：



原作：GoRA×GoHands

监督・角色设计：铃木信吾

系列构成／脚本：GoRA

音乐：远藤干雄

动画制作：GoHands

出品：k-7project



Episode1「R:B～BLAZE～」声优如下：



周防尊 cv 津田健次郎

宗像礼司 cv 杉田智和

草薙出云 cv 樱井孝宏

十束多多良 cv 梶裕贵

矢俣大智 cv 八代拓

淡岛世理 cv 泽城美雪



Episode2「SIDE:BLUE～天狼の如く～（暂译：SIDE:BLUE～如天狼～）」声优如下：



宗像礼司 cv 杉田智和

善条刚毅 cv 津田健次郎

楠原刚 cv 土屋神叶

羽张迅 cv 神谷浩史

塩津元 cv 前野智昭

淡岛世理 cv 泽城美雪

伏見猿比古 cv 宫野真守



Episode3「SIDE:GREEN～上書き世界～（暂译：SIDE:GREEN～覆写世界～）」声优如下：



比水流 cv 兴津和幸

五条须久那 cv 钉宫理恵

御芍神紫 cv 森田成一

磐舟天鸡 cv 大塚芳忠

平坂道反 cv 名塚佳织

琴坂 cv 下野纮



Episode4「Lost Small World～檻の向こうに～（暂译：Lost Small World～去牢笼的另一边～）」声优如下：



伏见猿比古 cv 宫野真守

大贝阿耶 cv 小仓唯

伏见仁希 cv 三木真一郎

伏见木佐 cv 明坂聪美

周防尊 cv 津田健次郎

宗像礼司 cv 杉田智和



Episode5「メモリー・オブ・レッド～BURN～（暂译：红色记忆～BURN～）」声优如下：



周防尊 cv 津田健次郎

草薙出云 cv 樱井孝宏

十束多多良 cv 梶裕贵

栉名安娜 cv 堀江由衣

八田美咲 cv 福山润

镰本力夫 cv 中村悠一



Episode6「Circle Vision～Nameless Song～（暂译：环形视觉 ～无名之歌～）」声优如下：



伊佐那社 cv 浪川大辅

夜刀神狗朗 cv 小野大辅

猫 cv 小松未可子

神秘男孩 cv 村濑步



番外短片《ザ・アイドルK（暂译：偶像K）》声优如下：



伊佐那社 cv 浪川大辅

夜刀神狗朗 cv 小野大辅

周防尊 cv 津田健次郎

八田美咲 cv 福山润

宗像礼司 cv 杉田智和

伏见猿比古 cv 宫野真守

比水流 cv 兴津和幸

御芍神紫 cv 森田成一



剧场版动画各部具体上映时间：



Episode1「R:B ～BLAZE～」2018年7月7日

Episode2「SIDE:BLUE～天狼の如く～（暂译：SIDE:BLUE～如天狼～）」2018年8月4日

Episode3「SIDE:GREEN～上書き世界～（暂译：SIDE:GREEN～覆写世界～）」2018年9月1日

Episode4「Lost Small World～檻の向こうに～（暂译：Lost Small World～去牢笼的另一边～）」2018年10月6日

Episode5「メモリー・オブ・レッド～BURN～（暂译：红色记忆～BURN～）」2018年11月3日

Episode6「Circle Vision～Nameless Song～（暂译：环形视觉 ～无名之歌～）」2018年12月1日

各部同時上映番外短片《ザ・アイドルK（暂译：偶像K）》



系列剧场版改编自《K》系列的小说、漫画。《メモリー・オブ・レッド～BURN～（暂译：红色记忆～BURN～）》有同名漫画，《R:B ～BLAZE～》、《SIDE:BLUE～天狼の如く～（暂译：SIDE:BLUE～如天狼～）》、《SIDE:GREEN～上書き世界～（暂译：SIDE:GREEN～覆写世界～）》有同名小说，《Lost Small World～檻の向こうに～（暂译：Lost Small World～去牢笼的另一边～）》既有漫画也有小说，《ザ・アイドルK（暂译：偶像K）》则是对既有角色的恶搞短片。系列的第六部《Circle Vision～Nameless Song～（暂译：环形视觉 ～无名之歌～）》会讲述一个全新的故事。





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