动画《钢琴之森》第二季确定明年1月播出

周一，TV版动画《钢琴之森（日语：ピアノの森）》在其官方网站宣布，动画将制作第二季，第二季计划在明年1月播出。









动画第一季于今年4月9日起每周一0：10在NHK综合播出。



动画《钢琴之森》改编自日本漫画家一色真人所绘的同名青年漫画。漫画于1998年至2015年在讲谈社杂志《Morning》连载。漫画曾荣获2008年日本文部省文化厅媒体艺术祭第十二回漫画部门大赏。



漫画在2007年由MADHOUSE改编成成动画电影。剧中最灵魂的钢琴演奏部分由捷克爱乐乐团担任弦乐配乐，更誉世界的钢琴大师阿胥肯纳吉亲自操刀为主角的钢琴曲进行了演奏。动画电影获选为2007年第十一回日本文部省文化厅媒体艺术祭动画部门推荐的作品。



TV版动画主要声优如下：



一之濑海 cv 齐藤壮马/白石凉子（小学生）

阿字壮介 cv 诹访部顺一

雨宫修平 cv 花江夏树/大地叶（小学生）

庞威 cv 中村悠一

雷夫·斯曼诺夫斯基 cv KENN

丸山誉子 cv 悠木碧

苏菲·奥梅索 cv 伊瀨茉莉也

卡罗·亚当斯基 cv 小西克幸

平田光生 cv 丰永利行

佐贺武士 cv 游佐浩二

司马高太郎 cv 家中宏

雨宫奈美惠 cv 三宅麻理惠

亚理沙 cv 广桥凉

金平大学 cv 熊井统子

一之瀨怜子 cv 坂本真綾

雨宫洋一郎 cv 田中秀幸

J·J·塞罗 cv 岛田敏



TV版动画主要制作人员如下：



监督：中谷学

系列构成：伊丹あき、あべ美佳

角色设计・总作画监督：木野下澄江

系列导演：铃木龙太郎

美术监督：栫裕伦

色彩设计：吉村智惠

摄影监督：臼田睦

编集：三嶋章纪

音响监督：长崎行男

音乐：富贵晴美

动画制作：GAINAX

出品：钢琴之森合作伙伴



动画的片尾曲是由悠木碧演唱的《帰る場所があるということ》。



剧情简介



一之濑海是一位天才钢琴少年。



小时候阿海凑巧弹奏一台位于森林的被废弃特殊钢琴，除了阿海以外无人能够奏响这个钢琴，通过这台特殊的钢琴阿海锻炼出了钢琴天赋，其弹奏力道比一般人要强，甚至是可以弹断琴弦。



而因为钢琴阿海结识了因车祸结束演奏生涯的前天才钢琴师阿字野壮介，阿字野壮介也成为了阿海在钢琴方面的师父，同时阿海也遇到一生的朋友和对手雨宫修平——





本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

